Polter verrät: "Auch ich habe Simon gewählt"

Das ist aller Ehren wert: Obwohl Sebastian Polter befürchten muss, dass Simon Terodde aufgrund der Kapitänsbinde bei Aufstellungen einen kleinen Bonus erhalten könnte, stimmte auch der Mittelstürmer bei einer internen Vorwahl für seinen Hauptkonkurrenten.

Thomas Reis verteilt keinerlei Einsatzgarantien - das schließt den neuen Kapitän Simon Terodde ausdrücklich mit ein. Bei Reis bestimmt das Leistungsprinzip, wer einen Platz in der ersten Elf erhält. Aber klar: Sollte die Wahl zwischen den beiden Mittelstürmern Sebastian Polter und Terodde einmal sehr eng sein, könnte sich die Armbinde für Terodde als ausschlaggebender Bonus erweisen.

Das hat Polter nicht davon abgehalten, für Terodde zu stimmen, als Reis seine Spieler im Trainingslager darum bat, ihre Kandidaten für den Mannschaftsrat, aus dem dann vom Trainer der Kapitän und seine Stellvertreter bestimmt wurden, zu benennen. Das verriet Polter nun auf kicker-Nachfrage. Teroddes Stellvertreter heißen Marcin Kaminski, Dominick Drexler und Ralf Fährmann, den Rat komplettieren Michael Langer und Henning Matriciani.

"... für den Konkurrenzkampf nicht entscheidend"

"Jeder von uns sollte seine fünf Kandidaten für den Mannschaftsrat wählen, natürlich habe ich da auch Simon gewählt", sagte Polter. "Er gehörte in der vergangenen Saison schon zu den Kapitänen, hat viel Erfahrung und eine große Bedeutung für den Verein." Der 32-Jährige meint: "Ob jemand eine Binde trägt oder nicht, ist für den Konkurrenzkampf nicht entscheidend. Das Trainerteam stellt nach Leistung auf."

Polter, der im Sommer nach dem Aufstieg 2022 vom VfL Bochum zum FC Schalke gewechselt war und einen Dreijahresvertrag erhalten hatte, will sich sportlich gegen Terodde durchsetzen. "Ich bin froh, dass ich die Vorbereitung so gut überstanden habe", sagt Polter, der sich im Wintertrainingslager am Kreuzband verletzt hatte, nach einer überraschend kurzen Genesungszeit aber bereits im Saisonendspurt wieder mitmischen konnte. Polters Kopf ist frei: An die schwere Verletzung "denke ich nicht mehr, was sehr wichtig ist", betont er.

Auftaktgegner HSV schärft die Sinne

Zum Saisonauftakt am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hätte er "lieber ein Heimspiel" gehabt - dass der Gegner gleich zum Start Hamburger SV heißt, könne die Sinne nur schärfen: "Ich glaube, dass es ganz gut ist, zu Anfang auf so einen starken Gegner zu treffen, der auch den Anspruch hat, oben mitzuspielen und unbedingt wieder hoch will."

Vorfreude verspürt Polter zudem beim Gedanken an das erste Schalker Heimspiel: Am 5. August wird der 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Topspiel unter Flutlicht in Gelsenkirchen zu Gast sein.