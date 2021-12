Polter und seine Torhüter-Erfahrung

5:20 Torschüsse, 0:15 Eckbälle, nur 32 Prozent Ballbesitz - aber 1:1 nach Toren. Fast hätte Bochum das Derby gegen Borussia Dortmund sogar gewonnen, aber ärgern wollte sich auf Seiten des VfL nach dem Remis niemand. Im Gegenteil.

Dank an die Fans: Die Bochumer Spieler nach dem 1:1 gegen Dortmund. imago images

"Im Moment ist es so, dass wir diese Phasen überstehen. Wir haben heute aber auch eine super Mentalität gezeigt. Wir nehmen den Punkt gerne mit, auch wenn er im Großen und Ganzen glücklich war. Das interessiert heute nicht", ordnete Thomas Reis bei "Sky" das 1:1 gegen den Favoriten aus der Nachbarschaft aus Sicht des VfL Bochum ein.

Polters Erfolgstheorie vom Punkt

Auch Sebastian Polter, der sein Team mit einem verwandelten Strafstoß kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht hatte, sprach nach der Partie keineswegs von verlorenen Punkten - auch wenn der anrennende BVB erst in der 85. Minute zum Ausgleich gekommen war: "Wir müssen auf dem Boden bleiben, wir sind der VfL Bochum und nach elf Jahren wieder in der Bundesliga. Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt. Natürlich sind wir absolut froh über den Punkt. Wir hätten das Tor auch früher bekommen können, haben wir aber eben nicht."

Dafür, dass er Gregor Kobel bei seinem Elfmeter in die falsche Ecke schickte, hatte er auch eine besondere Theorie: "Ich war selbst mal Torhüter und weiß, wo die Torhüter hinspringen. Ich wusste auch schon vor dem Spiel, wo ich hin schieße."

"Das zeichnet einen guten Torwart aus"

Während Bochum einerseits in der Entstehung des Elfmeters von einem Patzer von Dortmunds Keeper profitierte, hielt der nach einer Verletzung ins VfL-Tor zurückgekehrte Manuel Riemann sein Gehäuse lange Zeit sauber. Dabei hatte der Routinier in der Anfangsphase mit einem Ballverlust im eigenen Strafraum den Dortmundern beinahe einen Treffer aufgelegt.

Gerade die Reaktion des Torhüters nach der Szene sorgte anschließend für Lob von Reis: "Das ist Manu. Wir wissen schon, was wir an ihm haben. Er hat sofort gemerkt, dass die eine Situation von ihm nicht optimal gelöst war, aber danach war er sofort wieder fokussiert. Das zeichnet einen guten Torwart aus."