Polter reist nicht mehr nach an die Algarve

Wenn Schalke 04 am Samstag an der Algarve zum Test gegen den VfL Wolfsburg antritt, wird Sebastian Polter definitiv nicht dabei sein: Der Stürmer reist nicht mehr nach ins Trainingslager.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Ein Test, zwei Städte: Schalke 04 und der VfL Wolfsburg treffen am Samstag (16.30 Uhr deutscher Zeit) im Estádio Algarve aufeinander, das Kuriose daran: Das Stadion liegt zur einen Hälfte in Faro und zur anderen in Loulé. Die Grenze zwischen den beiden Gemeinden verläuft mitten durch das Spielfeld.

Ein weiteres Trainingsspiel während des Trainingslagers an der Algarve ist am Dienstag geplant, also einen Tag vor dem Rückflug. Gegner, Spielort und Anstoßzeit sind aber noch nicht bekannt. Hintergrund laut Schalke 04: Aufgrund der späten Entscheidung für das Trainingslager in Albufeira, behördlichen Auflagen in Portugal bei der Austragung von Testspielen sowie den finalen Unterschriften aller Parteien unter einen Testspielvertrag habe sich der Prozess in die Länge gezogen.

Fest steht: Sebastian Polter wird bei beiden Spielen fehlen. Nach einer weiteren Untersuchung wurde die Entscheidung getroffen, dass der Stürmer entgegen erster Planungen doch nicht nach Portugal nachreist. Polter war noch vor dem finalen Hinrundenspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:2) an der Leiste operiert worden, die Wundheilung verläuft jedoch nicht nach Wunsch.

Denkbar ist weiterhin, dass Polter den FC Schalke noch in diesem Winter verlässt. Der Verein braucht Geld für Zugänge, zudem halten die Verantwortlichen eine Typveränderung im Angriff für sinnvoll. Speziell Polter und Simon Terodde verkörpern beide eher den wuchtigen Torjäger-Typ, Trainer Karel Geraerts könnte aber besser einen wendigen und quirligen Stürmer gebrauchen. Auch ein Rechtsverteidiger mit Offensivdrang wird dringend gesucht.

Dafür zuständig ist ab sofort Marc Wilmots. Der neue Sportdirektor kam am Freitagmorgen in Albufeira an und verschaffte sich schon beim Vormittagstraining einen ersten Eindruck von der Mannschaft. Auch Wilmots wird auf der Tribüne sitzen, wenn die Spieler ihr bisher Gelerntes aus dem Trainingslager am Samstag gegen Wolfsburg in die Tat umsetzen wollen - beim Zwei-Städte-Test in Faro und Loulé.