Polter: "Man muss ein klares Signal an die Schiedsrichter senden"

Schalke-Stürmer Sebastian Polter (31) hat den Platzverweis gegen Teamkollege Dominick Drexler zum Anlass genommen, eine Veränderung im Zusammenspiel zwischen Profis und Schiedsrichtern anzuregen.

Ausnahmsweise war es nicht der Pausenpfiff, der aus den 90 Minuten zwei Abschnitte gemacht hatte. Zumindest nicht für Sebastian Polter. "Man muss das Spiel in zwei Hälften einteilen", sagt Schalkes Stürmer in der aktuellen Ausgabe von "kicker meets DAZN" zur 1:3-Niederlage seines Teams beim 1. FC Köln. "Einmal bis zur Roten Karte - und dann das, was danach passiert ist." Der umstrittene Platzverweis gegen Dominick Drexler in der 35. Minute bewegte Polter auch noch bei der Podcast-Aufzeichnung am Tag nach der letzten Partie des ersten Spieltags am Sonntagabend.

"50.000 Leute waren im Stadion - inklusive unserer Bank, inklusive der Kölner Bank, inklusive Jonas Hector, der direkt betroffen war und inklusive 'Dome', der auch direkt betroffen war. Und keiner hat gewusst, was der Schiri gerade macht", beklagt Polter. "Das zeigt doch schon, dass es keinen Diskussionsspielraum gab, da irgendetwas zu unterbrechen. Für mich ist das keine Rote Karte, weil keine Intensität drin war. Es war zuerst auch keine klare Fehlentscheidung, da darf der Videobeweis gar nicht eingreifen."

"Etwas anderes, als wenn jemand mit 300 km/h ankommt"

Zwar sei nun "der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns nicht mehr groß damit aufhalten dürfen", aber laut Polter eben auch der Zeitpunkt, um Veränderungen anzustoßen. "Man muss ein klares Signal an die Schiedsrichter senden, dass wir Spieler - die Jungs, die tagtäglich ihre Knochen hinhalten - in solchen Situationen noch mehr involviert werden", forderte der Stürmer mit Blick auf die womöglich durch Zeitlupenbilder beeinflusste Entscheidung. "Gerade in solchen langsamen und unkontrollierten Aktionen, bei denen keine Absicht dabei ist, muss man aufpassen, dass man eine Rote Karte gibt. Das ist etwas anderes, als wenn jemand mit 300 km/h ankommt."

Aus diesem Grund befürwortet Polter unter anderem eine Einbindung von Ex-Profis in den VAR-Raum im Kölner Keller. "Ich glaube, dass man sich noch mehr optimieren kann", findet der routinierte Angreifer. "Wenn man die Meinung eines Ex-Profis dazunimmt, kann das schon helfen."

Dabei solle die Kommunikation aber keine Einbahnstraße bleiben. Daher habe Polter nach Abpfiff auch das Gespräch mit Referee Robert Schröder gesucht. "Letztendlich ist es wichtig, zu verstehen, warum er so entschieden hat", erklärt er. "Den Austausch zwischen Spielern und Schiedsrichtern sollten wir weiter in den Vordergrund stellen, damit es seltener zu solchen Situationen kommt."

Warum Polter einen niederländischen Schiedsrichter bewundert, warum er sich für einen Wechsel von Bochum nach Schalke entschieden hat und was VfL-Coach Thomas Reis daran nicht verstand, erzählt Polter in der neuen Folge "kicker meets DAZN".

KMD #134 - Sebastian Polter Vol. II Die Bundesliga ist offiziell wieder gestartet und passend dazu hat sich die KMD-Crew einen Mann als Gast eingeladen, der bei dem Spiel auf dem Rasen stand, über das nach dem Wochenende wohl am meisten diskutiert wird! Sebastian Polter gibt sich zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts die Ehre und diskutiert über seinen Wechsel von Bochum zum Revierrivalen Schalke, die strittigen VAR-Szenen aus dem Köln-Spiel und sein Image als Wandervogel. Außerdem pflügen sich Alex und Benni durch den gesamten ersten Spieltag, wagen sich dabei zeitgleich an Teil zwei ihrer Saisonvorschau und lassen sich von kicker-Reporter Matthias Dersch den Modeste-Transfer zum BVB erklären.

