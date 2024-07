Polster verlässt Austria Richtung Lausanne

Austria Wien und Lausanne-Sport haben sich auf einen Transfer von Manuel Polster verständigt. Der 21-jährige Flügelspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in die Schweiz. Polster, der auch schon beim VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg spielte, sammelte in der vergangenen Saison 21 Einsätze (zwei Assists) für die Violetten. In der ECL-Qualifikation gelang ihm ein Tor gegen Banja Luka.