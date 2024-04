Polnischer Topklub holt Neuzugang aus der Bundesliga

Polens Spitzenteam MKS FunFloor Lublin hat sich für die kommende Spielzeit verstärkt und bekommt Unterstützung mit Bundesligaerfahrung. Auch eine österreichische Nationalspielerin wechselt zum aktuellen Tabellenzweiten der polnischen Superliga.

Anouk Nieuwenweg von der HSG Bad Wildungen Vipers wird den rechten Rückraum verstärken. Die Niederländerin spielte neben den Vipers auch für den Thüringer HC und die Sport-Union Neckarsulm sowie in Frankreich bei Chambray Touraine. Ihre handballerischen Wurzeln liegen bei E & O Emmen.

"Nach ein paar Jahren in Deutschland möchte ich etwas Neues ausprobieren. Neue Herausforderungen in einem neuen Land. So wie ich es in Frankreich getan habe. Ich möchte auch wieder an Europapokalen teilnehmen, und ich weiß, dass ich mit der Mannschaft aus Lublin die Möglichkeit dazu haben werde", wird Nieuwenweg, die einen Einjahresvertrag mit Option unterzeichnet hat, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Österreichische Nationaltorhüterin kommt

Die Österreicherin Antonija Mamic wird neue Torhüterin des Klubs werden. "Der Verein hat sich nach den letzten Spielen in der Gruppenphase der EHF European League bei mir gemeldet. Danach ging es relativ schnell", berichtet Antonija Mamic.

Die 28-Jährige spielt aktuell noch bei Lokomotiva Zagreb. Ihre Wurzeln liegen in ihrer Heimatstadt Wien beim WAT Atzgersdorf. Weitere Klubs waren Krim Ljubljana und ZRK Dugo Selo 55.

"Ich habe klar den Eindruck, dass sie Meister werden wollen und in der EHF European League die Gruppenphase überstehen wollen. Dafür investiert der Verein gerade in die Mannschaft", so Mamic, die für sich einen Schritt nach vorne sieht.

"Es ist ein Schritt in Richtung Weiterentwicklung und es ist auch in Hinblick auf unsere Heim-EURO ein großer Pluspunkt. Es ist eine Herausforderung, die ich annehme und mit der ich mich nur weiterentwickeln kann. Ich möchte natürlich so schnell wie möglich mein Spiel in der neuen Mannschaft finden und meine bestmögliche Leistung abrufen."