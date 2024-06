Pollersbeck kurz vor Wechsel zum Jahn

Torhüter Julian Pollersbeck steht vor einem Wechsel innerhalb der 2. Bundesliga. Der U-21-Europameister von 2017, inzwischen 29 Jahre alt, wird den 1. FC Magdeburg aller Voraussicht nach in Kürze in Richtung Aufsteiger Jahn Regensburg verlassen und soll dort mit Felix Gebhardt um den Platz im Tor rangeln. Beim FCM blieb Pollersbeck in der vergangenen Saison ohne Pflichtspieleinsatz.