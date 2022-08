Polizei verwarnt Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist für einen Vorfall nach Manchester Uniteds Auswärtsspiel beim FC Everton im April mit einer Verwarnung davongekommen.

Täglich gibt es derzeit neue Spekulationen um die Zukunft von Cristiano Ronaldo, der sich deshalb bei Instagram über die medialen "Lügen" beschwerte und ankündigte, "in ein paar Wochen" die "Wahrheit" ans Licht zu bringen. Am Mittwoch rückte er noch aus einem anderen Grund in die Schlagzeilen - ihn holte ein Vorfall aus der vergangenen Premier-League-Saison ein.

Nach Manchester Uniteds 0:1-Niederlage beim damaligen Abstiegskandidaten FC Everton waren Videos aufgetaucht, die offenbar zeigten, wie der Portugiese beim Gang vom Rasen Richtung Spielertunnel einem jungen Fan das Smartphone aus der Hand schlägt. Ronaldo hatte sich wenig später öffentlich für seinen "Ausraster" entschuldigt, die Polizei dennoch Untersuchungen eingeleitet. Diese endeten nun mit einer Verwarnung.

"Wir können bestätigen, dass ein 37-jähriger Mann freiwillig zu einer Befragung wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und Sachbeschädigung erschienen ist", teilte die Polizei von Merseyside am Mittwoch mit. "Die Anschuldigung bezieht sich auf einen Vorfall nach dem Fußballspiel Everton gegen Manchester United am Samstag, den 9. April, im Goodison Park. Die Angelegenheit wurde in Form einer bedingten Verwarnung behandelt. Die Angelegenheit ist damit abgeschlossen."