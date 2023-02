Polizei ermittelt gegen Dompé und Mikelbrencis

Sportlich ist der Hamburger SV optimal ins neue Jahr gestartet, doch nun gibt es wieder Negativ-Schlagzeilen. Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis sollen in einen Unfall mit Unfallflucht verwickelt gewesen sein.

Haben möglicherweise großen Ärger am Hals: Die HSV-Profis William Mikelbrencis (li.) und Luc Dompé. imago images (2)

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr hat der Fahrer eines BMW M3 auf der Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli die Kontrolle über seinen Wagen verloren, eine kleine Mauer durchbrochen und ist in eine Bushaltestelle gekracht. Das Auto ist zugelassen auf HSV-Linksaußen Dompé. Vorausgegangen sein soll dem Crash laut Zeugenaussagen ein Rennen mit einem gelben Mercedes. In diesen sei der Fahrer des BMW auch nach dem Unfall gestiegen - und dieser ist zugelassen auf Teamkollege Mikelbrencis.

Als die Polizeibeamten am Unfallort eingetroffen waren, haben sie lediglich das leere Unfallwrack vorgefunden. Nach Prüfung der Halteranschrift stießen sie auf Dompé, trafen ihn in seiner Wohnung mit einer leichten Handverletzung dann auch an. Ebenfalls vor Ort waren zwei Männer, einer von ihnen: Mikelbrencis.

Dessen gelben Mercedes fanden die Beamten in der Tiefgarage von Dompés Wohnhaus, allerdings soll der 18-Jährige beim mutmaßlichen Rennen nur der Beifahrer gewesen sein. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der "Hamburger Morgenpost": "Beide Autos wurden von den Beamten sichergestellt." Die Polizei ermittelt nun gegen die HSV-Profis wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens und Unfallflucht.

Außersportliche Schlagzeilen, die zur Unzeit

Vom HSV gibt es bislang noch keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorgang. Klar ist: Es sind außersportliche Schlagzeilen, die zur Unzeit kommen. Dompé, wie Mikelbrencis im vergangenen Sommer kurz vor Ende des Transferfensters gekommen, hat sportlich voll eingeschlagen. Der 27-jährige Franzose hat bislang einen Treffer erzielt und sieben vorbereitet, ist im Gegensatz zu seinem Landsmann sportlich unersetzlich.

Beide verbringen seit ihrer beinahe gleichzeitigen Ankunft in Hamburg viel Zeit miteinander, Dompé selbst hatte sich einmal als großer Bruder von Mikelbrencis bezeichnet. Jetzt haben beide großen Ärger.