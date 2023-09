Polizei eingeschaltet: Phönix-Akteure in Lohne rassistisch beleidigt

Das Topspiel der Regionalliga Nord zwischen BW Lohne und Phönix Lübeck nahm am Samstag ein unschönes Ende. Nach der Partie standen nicht die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt, sondern rassistische Äußerungen aus dem Publikum.

Coach Christiano Adigo und weitere Phönix-Akteure wurden am Samstag in Lohne Opfer rassistischer Beleidigungen aus dem Publikum. IMAGO/Lobeca

Gerne hätten Christiano Adigo und Uwe Möhrle am Samstagabend über Fußball gesprochen. Das taten die beiden Trainerkollegen zwar auch kurz, aber die komplette Aufmerksamkeit galt rund um das Topspiel zwischen BW Lohne und Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord einem anderen Thema: Adigo, Coach der Lübecker, prangerte nach dem 0:0 rassistische Beleidigungen aus dem Publikum gegen sich und seine Spieler an.

Und daran, dass es in Lohne zu diesen Beschimpfungen gekommen ist, gab es im Nachgang auch keinerlei Zweifel. Möhrle sowie die beiden BWL-Verantwortlichen Manuel Arlinghaus (Abteilungsleiter) und Luca Scheibel (Sportlicher Leiter) äußerten unisono ihr Bedauern über die Vorkommnisse, distanzierten sich von derlei Gedankengut und kündigten eine Aufarbeitung der Geschehnisse an.

Die Zuschauer sind toll, die Fans auch, aber es gab dennoch ein paar Typen, die sich daneben benehmen - in diesem Jahrhundert noch. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Christiano Adigo, Trainer Phönix Lübeck

Was war passiert? In der 85. Minute hatte Lübecks Innenverteidiger Obinna Johnson Iloka aufgrund eines Foulspiels an BWL-Kapitän Thorsten Tönnies die Gelb-Rote Karte gesehen (85.). Im Zuge dieses Platzverweises kochten die Emotionen etwas hoch, wobei auf dem Feld und an der Seitenlinie noch alles im Rahmen blieb. Das Verwerfliche passierte auf den Stehplätzen hinter den Trainerbänken: Von dort kamen rassistische Beleidigungen gegen die Phönix-Akteure um Trainer Adigo. Er sagte später: "Die Zuschauer sind toll, die Fans auch, aber es gab dennoch ein paar Typen, die sich daneben benehmen - in diesem Jahrhundert noch. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man mich als Trainer und meine Spieler 'Neger' nennt und beleidigt. Ich appelliere an die Leute, die hier sind, die Fans, dass man auch mal dagegenwirkt. Das bedrückt diese tolle Atmosphäre."

Die Lübecker reagierten schon in dem Moment des Vorfalls geistesgegenwärtig und machten ein Foto von einer Gruppe auf den Rängen, aus der sie die Äußerungen vernommen haben. Nach dem Spiel erfolgte ein Austausch zwischen Verantwortlichen von BW Lohne und Phönix Lübeck zu dem Sachverhalt.

Fußballchef Arlinghaus versprach: "Wir gehen der Sache nach." Und so kam es auch. Am Montagvormittag schalteten die BWL-Verantwortlichen in Absprache mit dem Sicherheitsbeauftragten Thomas Schlarmann die Polizei ein. Die Lohner hoffen nun darauf, dass der oder die Täter endgültig ermittelt werden können, um schnell Konsequenzen zu ziehen. Die sollen so aussehen: Stadionverbot und Strafanzeige. Der Sportliche Leiter Luca Scheibel stellte noch mal klar: "Das ist nicht das, was wir im Stadion haben wollen." Man wolle, "dass sich die Gäste bei uns im Stadion wohlfühlen".