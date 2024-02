Polizei bestätigt Verletzungen: Schüsse überschatten Chiefs-Parade

Patrick Mahomes & Co. hatten an diesem Mittwoch mit Tausenden Fans in der heimischen Stadt Kansas City die Super-Bowl-Parade gestartet - bis Schüsse ertönten und die Feierlichkeiten massiv überschattet wurden.

Die Super-Bowl-Parade des alten und neuen Champions ist vom Abfeuern von Schusswaffen überschattet worden. "Westlich des Bahnhofs Union Station in der Nähe des Parkhauses wurden Schüsse abgefeuert und mehrere Personen getroffen", schrieb die Polizei von Kansas City an diesem Dienstagabend (MEZ) bei X. "Wir haben zwei bewaffnete Personen für weitere Ermittlungen in Gewahrsam genommen."

Die Polizei bat "alle Personen, die sich in der Nähe aufhalten", das Gebiet "so schnell und sicher wie möglich zu verlassen, um die Behandlung der Opfer der Schießerei zu erleichtern". Demnach seien "mehrere Menschen getroffen" worden, als Patronen in die Menschenmenge abgefeuert worden waren. Panik brach aus, etliche Menschen verließen daraufhin fluchtartig das Areal, sprangen über vorher von der Stadt aufgestellte Absperrungen. Mindestens acht bis zehn Personen sollen durch die Schüsse verletzt worden sein.

Ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung stand, war zunächst unklar.

Der Vorfall ereignete sich gegen Ende der Parade, bei der die Chiefs ihren erneuten Super-Bowl-Sieg ausgelassen gefeiert hatten. Drei Tage nach dem dramatisch in der Verlängerung erreichten Erfolg gegen die San Francisco 49ers (25:22) fuhr das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes auf offenen Bussen drei Kilometer durch die Stadt und präsentierte den Zehntausenden Fans am Straßenrand stolz die Vince Lombardi Trophy, die das Franchise aus Missouri damit direkt verteidigt und insgesamt zum vierten Mal errungen hatte.

Bei ungewöhnlich warmen Temperaturen - fast 20 Grad Celsius - war bis zu den Vorfällen eine große Party im Gange. Neben den Getränken und den verspiegelten Skibrillen nahm auch ein tierischer Gast an der Parade teil: Running Back Isiah Pacheco, der erst seit zwei Jahren in der NFL spielt und damit der erste Running Back mit zwei Titeln zum Start einer Football-Karriere avanciert war, hielt zeitweise ein Ziegenkitz im Arm - in Anlehnung an Mahomes, der auch neben dem siebenmaligen Sieger Tom Brady als "Baby GOAT" (Greatest of all Time) bezeichnet wird.