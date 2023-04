Politt vor Klassikern: "Wenn ich attackiere, gehen die Alarmglocken an"

Der deutsche Straßenrad-Meister Nils Politt peilt bei den anstehenden Frühjahrsklassikern eine Spitzen-Platzierung an. Doch ganz so "einfach" wie vor ein paar Jahren ist es nicht mehr. Das Peloton kennt Politts Stärken mittlerweile.

"Ich freue mich auf die beiden Rennen und möchte auf jeden Fall einmal in die Top Ten fahren", sagte der Kölner vor dem Start der Flandern-Rundfahrt am Sonntag im AZ-Interview. Eine Woche nach der "Ronde" in Belgien steht mit Paris-Roubaix traditionell die "Hölle des Nordens" an.

Nachdem ihn vor dem Start der vergangenen Saison eine Corona-Infektion und eine Bronchitis ausgebremst hatten, fühlt sich Politt nun wieder "relativ gut. Die Form sollte stimmen", sagte der 29-Jährige von Bora-hansgrohe. Bei der Generalprobe "Quer durch Flandern" am Mittwoch erreichte Politt den zehnten Platz.

Für den Sieg wird es am Sonntag aber höchstwahrscheinlich nicht reichen, dafür sind die Favoriten Tadej Pogacar (UAE Emirates), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) und Wout van Aert (Jumbo-Visma) zu stark. "Die machen gerade das, was sie wollen", sagte Politt, kündigte aber an: "Wir versuchen, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen."

Politts letzte Top-Platzierungen bei den beiden Monumenten liegen schon länger zurück: 2019 fuhr er in Flandern auf Platz fünf, dann folgte auf dem Kopfsteinpflaster von Nordfrankreich der zweite Rang. Auch dank eines Etappensieges bei der Tour de France im vorletzten Jahr wird Politt daher anders wahrgenommen.

"Wenn ich versuche, zu attackieren, dann gehen bei vielen die Alarmglocken an", sagte Politt, der in diesem Jahr als deutscher Champion auch noch deutlich sichtbarer ist. "Damit muss ich leben und trotzdem davonkommen. Das Meistertrikot präsentiere ich ja mit Stolz", erklärte er.

Was hat Degenkolb noch drauf?

John Degenkolb nach Paris Roubaix (2021). imago images/Beautiful Sports

Eine ganz besondere Liebe zu den Rennen pflegt auch John Degenkolb, der 2015 bei Paris-Roubaix einen historischen Erfolg feierte. Doch mit einem weiteren Coup ist nicht zu rechnen, da zeigt sich der 34-Jährige realistisch.

Wenn es ein Fahrer aus seinem DSM-Team unter die besten 20 schafft, ist man zufrieden. "Alles andere ist zu weit weg. Der Leistungsunterschied nach ganz vorn ist einfach zu groß, so realistisch muss man sein", betont Degenkolb. Am vergangenen Sonntag fuhr er beim von apokalyptischem Wetter geprägten Gent-Wevelgem auf einen starken Platz zwölf.

Die Flandern-Rundfahrt ist für Degenkolb wohl eher die Generalprobe für sein Lieblingsrennen eine Woche später: Paris-Roubaix. "Mal schauen, was da geht. Die Verfassung ist gut, das bleibt hoffentlich so", sagt Degenkolb.