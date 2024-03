Politt siegt mit Team UAE im Mannschaftszeitfahren - Regen bremst Roglic und Evenepoel aus

Nach einsetzendem Regen sind die Hoffnungen der beiden Topstars Remco Evenepoel und Primoz Roglic auf das Gelbe Trikot bei Paris-Nizza dahin. Dafür darf Nils Politt beim Team UAE erstmals jubeln.

Der deutsche Zeitfahrmeister Nils Politt hat den ersten Sieg im Trikot seines neuen Radrennstalls gefeiert. Der Kölner gewann mit seinem Team UAE am Dienstag das Mannschaftszeitfahren bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza. Auf dem 26,9 Kilometer langen Parcours in Auxerre blieb die Equipe von Politt 15 Sekunden vor der australischen Mannschaft Jayco. Dritter wurde der Rennstall EF Education-Easypost.

Der 29-jährige Politt war zur neuen Saison von Bora-hasgrohe zum Rennstall um Superstar Tadej Pogacar gewechselt. Bereits Ende Februar hatte er beim Klassiker Omloop Het Nieuwsblad überzeugt und als Zweiter den Sieg knapp verpasst. Im Mannschaftszeitfahren war er im ersten Teil als Tempomacher eingeteilt und musste schnell abreißen lassen. Bei der Tageswertung blieb die Teamzeit jedoch jeweils nach dem ersten Fahrer jeder Equipe stehen, nur für das Gesamtklassement wurden die Profis einzeln gestoppt - eine Besonderheit bei Paris-Nizza.

Regen wirft Favoriten zurück - Vier UAE-Fahrer an der Spitze

Das Team UAE profitierte dabei aber gehörig von einem kurzen, aber folgenreichen Regenschauer. Konnten Politt und Co. noch im Trockenen fahren, erwischte es Remco Evenepoel und seine Soudal-Quick-Step-Equipe ebenso auf der Strecke wie den Slowenen Primoz Roglic und die deutsche Mannschaft von Bora-hansgrohe.

Die beiden Topfavoriten hatten mit ihren Teams bei der Zwischenzeit noch vor dem Team UAE gelegen, der einsetzende Regen machte im zweiten Abschnitt dann aber eine gute Zeit zunichte. Evenepoel kam mit 22 Sekunden Rückstand auf Platz vier ins Ziel, Roglic verlor sogar 54 Sekunden und wurde Elfter.

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten übernahm UAE-Fahrer Brandon McNulty (USA), dicht gefolgt von seinen Teamkollegen Finn Fisher-Black (Neuseeland), Mitfavorit Joao Almeida (Portugal) und Jay Vine (Australien). Evenepoel liegt mit 18 Sekunden Rückstand auf Rang acht, Roglic fehlt dagegen in den Top Ten und muss seine Ansprüche auf das Gelbe Trikot vorerst hintenanstellen. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Georg Zimmermann.

Erste Bergetappe mit sieben Anstiegen wartet

Am Mittwoch könnte es zu größeren Veränderungen in der Gesamtwertung kommen, wenn auf der vierten Etappe nach dem Start in Chalon-sur-Saone gleich sieben Bergprüfungen anstehen. Das Ziel liegt auf dem Mont Brouilly nach einem Anstieg von drei Kilometern mit durchschnittlich 7,6 Prozent Steigung. Die 82. Auflage des "Rennen zur Sonne" endet am Sonntag in Nizza.

3. Etappe/Mannschaftszeitfahren Auxerre - Auxerre (26,90 km), 5.3.2024:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 31:23 Min.; 2. Team Jayco AlUla (Australien) + 15 Sek.; 3. EF Education-EasyPost (USA) + 20; 4. Soudal Quick-Step (Belgien) + 22; 5. Ineos Grenadiers (Großbritannien); 6. Team Visma (Niederlande) + 38; 7. Astana Qazaqstan Team (Kasachstan) + 39; 8. AG2R La Mondiale (Frankreich); 9. Cofidis (Frankreich); 10. Bahrain Victorious (Bahrain) + 42; 11. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 54; ... 18. Team DSM- firmenich (Deutschland) + 1:23 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 8:48:53 Std.; 2. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 4. Jay Vine (Australien) - UAE Team Emirates; 5. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla + 15; 6. Chris Harper (Australien) - Team Jayco AlUla; 7. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla; 8. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 18; 9. Owain Doull (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 20; 10. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers; ... 55. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty + 2:09 Min.; 80. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 4:31; 86. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 4:55; 102. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates + 5:51; 105. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 6:25; 106. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 116. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck + 7:48; 131. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech + 9:03; 141. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 11:01; 149. Rüdiger Selig (Berlin) - Astana Qazaqstan Team + 12:10; 153. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 15:08

Bergwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Mathieu Burgaudeau (Frankreich) - Team TotalEnergies 15 Pkt.; 2. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost 13; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 6; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe 4; 5. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies 4; 6. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates 2; 7. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost 2; 8. Lilian Calmejane (Frankreich) - Intermarché-Wanty 1; 9. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates 1

Sprintwertung, Stand nach der 3. Etappe:

1. Laurence Pithie (Neuseeland) - Groupama-FDJ 42 Pkt.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 38; 3. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe 28; 4. Olav Kooij (Niederlande) - Team Visma 25; 5. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team 25; 6. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla 20; 7. Nils Eekhoff (Niederlande) - Team DSM - firmenich 18; 8. Madis Mihkels (Estland) - Intermarché-Wanty 16; 9. Gerben Thijssen (Belgien) - Intermarché-Wanty 16; 10. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla 14; ... 17. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech 8