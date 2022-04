Am Sonntag steigt das große Radsportfest Paris-Roubaix. Trotz Kopfsteinpflaster und 257 brutalen Kilometern gibt es zumindest zwei deutsche Fahrer, die sich auf den Ostersonntag freuen.

Am Sonntag (10.30 Uhr/Eurosport) kehrt der spektakulärste aller Klassiker nach drei Jahren auf den angestammten Frühjahrstermin zurück. 2021 war das Rennen pandemiebedingt auf Oktober verschoben worden, 2020 ausgefallen. 2019 hatte Nils Politt an einem fast perfekten April-Sonntag seine Liebe zur Kopfsteinpflaster-Tortur entdeckt, als er in einem epischen Zweikampf im berühmten Velodrom von Roubaix knapp Belgiens Ex-Weltmeister Philippe Gilbert unterlag. Im Jahr 2015 triumphierte John Degenkolb als erst zweiter Deutscher bei Paris-Roubaix.

Seitdem hat das Duo eine Vorliebe für die Schinderei über insgesamt 30 Kopfsteinpflasterpassagen - den sogenannten Paves. Die vielzitierte "Hölle des Nordens" hat von diesen Abschnitten, die sich auf 55 Kilometer Länge erstrecken, ihren Namen. Denn die schmalen Kopfsteinpflaster-Wege sind teilweise Jahrhunderte alt, zwischen den Steinbrocken klaffen vereinzelt große Lücken.

Die Ruhe vor dem Ansturm. imago images

"Vielen macht es keinen Spaß, übers Pflaster zu fahren. Es ist eine eigene Challenge mit sich selbst", sagt Politt. "Nach meinem ersten Roubaix hatte ich anderthalb Wochen lang Probleme mit den Händen. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Dann ist es viel einfacher." Degenkolb erzählte vor einigen Jahren, dass er danach mehrere Tage nicht mal mehr eine Flasche öffnen konnte.

Über die Paves müsse man "wie ein Motorrad fahren", sagt Politt: "Und ich kann eben relativ lange hohe, konstante Werte fahren." Sein sportlicher Leiter Thorsten Schmidt hält Politt für "wie gemacht für Paris-Roubaix", aber: "Es ist eben wirklich eine Wundertüte. Da muss alles stimmen."

Degenkolb: "Es ist definitiv mein Lieblingsrennen"

Das weiß natürlich auch Degenkolb, für den das Rennen der alljährliche Höhepunkt ist. "Es ist definitiv mein Lieblingsrennen, zu dem ich eine sehr spezielle Bindung habe", sagte er über die "Königin der Klassiker". Zwei Deutsche stehen bislang in der Siegerliste des Monuments: Bei der Premiere im Jahr 1896 gewann der Bayer Josef Fischer, 2015 triumphierte im altehrwürdigen Velodrom in Roubaix der gebürtige Thüringer Degenkolb. Drei Jahre später gewann der DSM-Profi, damals im Trikot des Teams Trek-Segafredo, direkt vor dem Radstadion die 9. Etappe der Tour de France. Danach wurde es ruhiger um Degenkolb.

Seit Anfang der Saison steht der Familienvater wieder bei der niederländischen DSM-Equipe unter Vertrag, für die er 2015 noch unter dem Namen Giant-Alpecin kurz vor Roubaix noch beim italienischen Eintagesrennen Mailand-Sanremo siegte. Von Erfolgen dieses Kalibers ist Degenkolb sieben Jahre später ein Stück entfernt. Sanremo verpasste er in diesem Jahr wegen einer Erkältung. Beim 257,2 Kilometer langen Ritt durch die nordfranzösische Kohleregion möchte er zumindest vorne mit dabei sein.

Van der Poel ist der große Favorit

Auf der Suche nach dem richtigen Setup: Mathieu van der Poel (Mitte) und Co. testen bereits in Roubaix. IMAGO/Panoramic International

"Ich zähle mich zu den Fahrern, die in die Top 10 fahren können. Wenn mehr möglich ist, wäre das megageil. Ich bin aber auch realistisch genug und weiß, dass ganz vorne echt hart wird", betonte Degenkolb. Sein neues Team glaubt jedenfalls an die Stärke des Routiniers. "Er kommt von den flämischen Klassikern und ist in wirklich guter Form. Wir können einen supermotivierten John erwarten, wenn wir am Sonntag an den Start gehen", sagte DSM-Trainer Phil West.

Der "absolute Topfavorit" auf den Sieg ist für Degenkolb jedoch der Niederländer Mathieu van der Poel. "Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren", sagte er, ergänzte aber: "Es ist kein Rennen wie jedes andere und man sollte nicht überrascht sein, wenn jemand am Ende vorne ist, der noch nichts vorne gezeigt hat. Das war oft in den letzten Jahren der Fall."