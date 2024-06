Politt fährt als Zeitfahrmeister zur Tour - Kröger verteidigt ihren Titel

Mit Nils Politt und Mieke Kröger haben sich die deutschen Meister von 2023 auch in diesem Jahr die Titel im Einzelzeitfahren gesichert. Ab nächster Woche ist Politt bei der Tour de France als Helfer von Superstar Pogacar gefragt, Kröger blickt derweil auf Olympia in Paris.

Nils Politt fährt erneut im Trikot des deutschen Zeitfahrmeisters zur Tour de France. Der Kölner holte sich am Freitag bei den nationalen Titelkämpfen wie schon im Vorjahr den Sieg im Kampf gegen die Uhr. Politt verwies nach 30,6 Kilometern den Berliner Maximilian Schachmann sowie Miguel Heidemann aus Trier auf die Plätze, mit einer Zeit von 36:51 Minuten war er nicht zu schlagen. Im Ziel in Bad Dürrheim hatte der 30-Jährige einen Vorsprung von 17 Sekunden auf Schachmann.

Der Klassikerspezialist, der in diesem Jahr auf Platz drei bei der Flandern-Rundfahrt gefahren war, soll bei der am 29. Juni beginnenden Frankreich-Rundfahrt dem slowenischen Superstar Tadej Pogacar im UAE-Team zum dritten Gesamtsieg verhelfen - und zum Double aus Giro d'Italia und Tour de France. Zuvor könnte Politt, der auch bei den Olympischen Spielen für Deutschland starten soll, am Sonntag beim DM-Straßenrennen noch das Double gelingen.

Kröger verteidigt Titel - und blickt auf Olympia

Auch bei den Frauen setzte sich die Titelverteidigerin durch: Bahnrad-Olympiasiegerin Mieke Kröger siegte vor U23-Weltmeisterin Antonia Niedermaier. Mit einer Zeit von 40:49 Minuten lag die 30-Jährige, für die es der dritte DM-Titel im Kampf gegen die Uhr war, 16 Sekunden vor Niedermaier. Dritte wurde die Erfurterin Lisa Kleinmit einem Rückstand von 41 Sekunden.

Kröger hatte 2021 in Tokio zusammen mit Klein, Lisa Brennauer und Franziska Brauße Gold im Mannschaftsvierer geholt, die Wettkämpfe auf dem Holzoval stehen auch in diesem Jahr in Paris im Vordergrund für die gebürtige Bielefelderin.

"Das Ergebnis ist auch die Bestätigung meiner Form und beweist auch, dass es richtig war, mich aus einem großen Team zu verabschieden und meinen eigenen Weg zu gehen", sagte Kröger und fügte mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) hinzu: "Die Form ist gut, von uns allen. Ich bin sogar noch ein bisschen besser drauf als vor Tokio vor drei Jahren. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir eine Medaille gewinnen können."

Männer, Einzelzeitfahren, Donaueschingen - Bad Dürrheim (30,6 km):

1. Nils Politt (Hürth) 36:51 Min.; 2. Maximilian Schachmann (Berlin) + 17 Sek.; 3. Miguel Heidemann (Trier) + 25; 4. Jannik Steimle (Weilheim) + 34; 5. Maximilian Walscheid (Heidelberg) + 42; 6. Emil Herzog (Weiler-Simmerberg) + 1:07 Min.; 7. Marco Brenner (Ansbach) + 1:15; 8. Marian Pohlenz (Trier) + 1:17; 9. Tobias Buck-Gramcko (Göttingen) + 1:25; 10. Justin Wolf (Unna) + 1:31

Frauen, Einzelzeitfahren, Donaueschingen - Bad Dürrheim (30,6 km):

1. Mieke Kröger (Bielefeld) 40:49 Min.; 2. Antonia Niedermaier (Bruckmühl) + 17 Sek.; 3. Lisa Klein (Erfurt) + 42; 4. Franziska Koch (Mettmann) + 1:28 Min.; 5. Franziska Brauße (Kempten) + 1:32; 6. Romy Kasper (Forst) + 1:48; 7. Corinna Lechner (Fürstenfeldbruck) + 1:55; 8. Helena Bieber (Braunschweig) + 1:57; 9. Karoline Goldschmidt (Luckau) + 2:08; 10. Hannah Ludwig (Wittlich) + 2:29