Politt fährt als Pogacars Helfer zur Tour

Auch wenn Tadej Pogacar zuletzt den Eindruck machte, dass er unschlagbar in seiner derzeitigen Form ist, so braucht er doch ein starkes Team für die Tour de France. Neben Adam Yates ist dann auch Nils Politt gefordert.

Tadej Pogacar peilt seinen dritten Gesamtsieg bei der Tour de France an - und bekommt dafür ein schlagkräftiges Team an die Seite gestellt. Das Team UAE Emirates bestätigte am Donnerstag seinen achtköpfigen Kader für die 111. Frankreich-Rundfahrt (ab 29. Juni) und ist vor allem für die Berge bestens gerüstet und bestens in Form. Tags zuvor hatte Titelverteidiger Jonas Vingegaard bekanntgegeben, dass er trotz seines schweren Sturzes im Frühjahr bei der Tour an den Start gehen wird.

"Wir haben das ganze Jahr über als Team hart gearbeitet. Wir hoffen, dass wir allen Zuschauern drei Wochen lang spannende Rennen bieten können", sagte Pogacar, der einen Monat nach seinem Giro-Triumph zum Grand Depart in Florenz nach Italien zurückkehrt: "Natürlich habe ich gute Erinnerungen an den Giro. In den letzten Wochen habe ich mich voll auf die Tour konzentriert."

Der Brite Adam Yates, im Vorjahr Tour-Gesamtdritter, dürfte Pogacars wichtigster Helfer in den Bergen werden. "Ich denke, dass wir als Gruppe wirklich gut aufgestellt sind und wissen, was wir tun müssen, um Tadej zu unterstützen", so Yates im Statement des Teams. "Wir wollen gewinnen und wissen, dass es möglich ist, wenn alles nach unseren Vorstellungen läuft. Wir müssen nur konzentriert bleiben und bis Nizza an einem Strang ziehen."

Viele starke Bergfahrer: Yates und Almeida überzeugten in der Schweiz

Der 31-jährige Yates überzeugte zuletzt mit dem Sieg bei der Tour de Suisse. Auch der Portugiese Joao Almeida war stark in der Schweiz und schloss die Rundfahrt auf dem zweiten Platz ab. Daneben könnte auch Juan Ayuso aus Spanien in den Bergen eine gute Rolle zukommen. Der 21-Jährige feierte genau wie Almeida seine Premiere in Frankreich.

"Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, an der Tour de France teilzunehmen, und es ist ein unglaubliches Gefühl, hier zu sein und meine erste Tour zu fahren. Es ist ein Privileg, in einem Team wie diesem an einem solchen Rennen teilzunehmen", freut sich der 21-Jährige. "Ich werde also versuchen, alles so gut wie möglich aufzusaugen, aber wir haben auch ein großes Ziel, und das ist der Sieg."

Nils Politt soll im flachen und hügeligen Terrain einen wichtigen Beitrag zu Pogacars angepeiltem Giro-Tour-Double leisten. Der Kölner ist gerade bei Etappen mit einem Profil wie bei Klassikern sehr stark einzuschätzen. Hatte zuletzt schon bei Paris - Roubaix gezeigt, dass er sich quälen und mit den besten Fahrern mithalten kann. In diesem Jahr wurde er starker Vierter. In den Bergen liegen seine Stärken indes nicht. Politt startet am Sonntag noch bei den deutschen Meisterschaften und schielt dort aufs Trikot.

Das Aufgebot von UAE Emirates:

Nils Politt (Köln), Tadej Pogacar (Slowenien),Juan Ayuso, Marc Soler (beide Spanien), Pavel Sivakov (Frankreich), Adam Yates (Großbritannien), Joao Almeida (Portugal), Tim Wellens (Belgien)