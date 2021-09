"Politische Lage instabil": WM-Qualispiel in Guinea verschoben

Der afrikanische Fußball-Verband CAF hat das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zwischen Guinea und Marokko verschoben.

In einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung heißt es: "Die derzeitige politische und sicherheitspolitische Lage in Guinea ist sehr instabil und wird vom Weltverband FIFA und der CAF genau beobachtet. Um die Sicherheit aller Spieler und Offiziellen zu gewährleisten, haben die Verbände beschlossen, das für diesen Montag in Conakry angesetzte Spiel zu verschieben." Einen Nachholtermin gibt es bislang noch nicht.

In der Hauptstadt Conakry soll es am Samstag einen Putschversuch des Militärs gegeben haben. Ob dieser erfolgreich war, ist noch unklar. Allerdings berichteten Medien, dass Schusswechsel in der Nähe des Präsidentenpalasts zu hören gewesen seien.