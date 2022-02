Politik setzt UEFA unter Druck: CL-Finale in St. Petersburg "undenkbar"

Deutsche und internationale Politikerinnen und Politiker haben die UEFA aufgefordert, St. Petersburg das Champions-League-Finale am 29. Mai zu entziehen, nachdem Russlands Präsident Putin die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet hatte.

Mitglieder des Europaparlaments in Straßburg fordern in einem am Dienstag veröffentlichten offenen Brief: Die UEFA soll Russland das Champions-League-Finale in St. Petersburg entziehen und die Kooperation mit Hauptsponsor Gazprom beenden. Die Zeiten, in denen man die Situation nur kontinuierlich beobachte, seien vorbei. Die UEFA hatte zuvor erklärt, dass es derzeit "keine Pläne" gebe, "den Austragungsort zu ändern".

"Die UEFA muss jetzt handeln", wird dagegen in dem Schreiben betont. "Wir fordern Sie auf, St. Petersburg und andere russische Städte nicht länger als Austragungsorte für internationale Fußballwettbewerbe in Betracht zu ziehen", heißt es in dem Statement. Die UEFA solle nun "als ersten und äußerst dringenden Schritt einen Alternativ-Austragungsort für das Champions-League-Finale am 28. Mai 2022 wählen". Die Abgeordneten appellierten an die UEFA, eine Sondersitzung der Exekutive einzuberufen, um die Zusammenarbeit mit dem russischen Energieunternehmen Gazprom zu beenden.

Deutsche Parteien einig, nur Die Linke hat eine andere Idee

Auch die deutsche Politik fordert das. Der Sportpolitische Sprecher der FDP, Philipp Hartewig, sagte dem SID: "Wenn Russland Völkerrecht vorsätzlich bricht, muss Russland auch mit den Konsequenzen leben. Damit Sanktionen gegen Russland wirksam sind, müssen sie Russland vor allem wehtun."

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Unabhängigkeit der Seperatisten-Gebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und russische Soldaten in die Gebiete entsendet. Deswegen hält auch die Sportpolitische Sprecherin der SPD, Sabine Poschmann, eine Austragung des Finals in St. Petersburg für "undenkbar. Die UEFA ist aufgefordert, das Finale in ein anderes Land zu verlegen."

Das hält Andre Hahn, der Sportpolitische Sprecher der Linken, derzeit für den falschen Weg: "Statt weiter an der Spirale der Eskalation zu drehen, brauchen wir jetzt mehr denn je Diplomatie und Gespräche auf vielen Ebenen", sagte er. Der Sport könne "eine wichtige Brücke sein". Jetzt sei zudem "noch nicht der Zeitpunkt", um über das Finale der Königsklasse zu entscheiden.

Rangnick: "Deeskalation wichtiger als ein Champions-League-Spiel"

Auch aus Großbritannien kommt die Forderung einer Verlegung, von Premierminister Boris Johnson. Er sieht "keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Länder eindringt". In einer Parlamentssitzung sagte er, es sei "in dieser kritischen Zeit absolut lebenswichtig, dass Präsident Putin versteht, dass das, was er tut, eine Katastrophe für Russland sein wird".

Ralf Rangnick wollte sich in die Thematik nicht einmischen, als er am Tag vor Manchester Uniteds Champions-League-Duell bei Atletico dazu befragt wurde, das sei Sache der Politik und der UEFA. "Nicht nur hier in England, sondern in ganz Europa und dem Rest der Welt, hoffen wir alle auf eine Deeskalation der Dinge", so der Interimstrainer. " Das ist wichtiger als ein Champions-League-Spiel."