Polin Swiatek wird die neue Nummer eins

Nach dem überraschenden Rücktritt von Ashleigh Barty wird Iga Swiatek dank des Zweitrundenerfolges beim Turnier in Miami die neue Nummer eins in der Weltrangliste.

Iga Swiatek gewann in Miami gegen Viktorija Golubic und wird damit die neue Weltranglistenerste. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der deutsche Tennisprofi Oscar Otte ist beim Turnier in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-74. aus Köln verlor am Freitag (Ortszeit) 6:7 (9:11), 1:6 gegen den Franzosen Gael Monfils. Der 35-jährige ehemalige Top-Ten-Spieler setzte sich nach gut anderthalb Stunden Spielzeit gegen den Kölner durch.

Damit ist Alexander Zverev letzter deutscher Teilnehmer in Florida. Der Weltranglistendritte gewann zuvor 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Kroaten Borna Coric. Nächster Kontrahent für den Olympiasieger aus Hamburg ist der US-Amerikaner Mackenzie McDonald, den er erst vor Kurzem beim Turnier in Montpellier bezwingen konnte.

Bei den Damen gewann die Polin Iga Swiatek in der zweiten Runde 6:2, 6:0 gegen Viktorija Golubic aus der Schweiz und wird damit nach dem Turnier ab dem 4. April die neue Nummer eins in der Weltrangliste. Die bisher an der Spitze stehende Australierin Ashleigh Barty hatte in dieser Woche überraschend ihre Karriere beendet, ihr Name wird auf ihren Wunsch hin dann nicht mehr in der Rangliste erscheinen.

Ich hatte nie wirklich damit gerechnet, dass das passieren kann. Das macht es noch surrealer für mich. Iga Swiatek

Somit rückt Swiatek nach, die ab Anfang April die erste Weltranglistenerste ihres Landes sein wird: "Ich hatte nie wirklich damit gerechnet, dass das passieren kann. Das macht es noch surrealer für mich", so die 20-Jährige, die 2020 mit dem überraschenden Gewinn der French Open in die Weltspitze vorgestoßen war.