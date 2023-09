Polen will sich um Olympische Sommerspiele 2036 bewerben

Polen will sich um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2036 bewerben. Fest steht aber noch nicht, mit welcher Stadt sich das Land bewerben will.

Polen bereitet sich nach Worten von Präsident Andrzej Duda auf eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2036 vor. Dazu habe es bereits Beratungen mit der Regierung und dem Nationalen Olympischen Komitee (NOK) gegeben. Das sagte Duda am Mittwoch auf einem Sport- und Touristikkongress im polnischen Wintersportort Zakopane in der Tatra.

Er sagte nicht, in welcher Stadt die Sommerspiele stattfinden sollten, kündigte aber einen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach wegen des polnischen Interesses an. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP. Polen hat sich bislang zweimal vergeblich um Winterspiele bemüht. Das Land hat zusammen mit der Ukraine die Fußball-Europameisterschaft 2012 ausgerichtet. Als mögliche Konkurrenten um die Sommerspiele 2036 gelten auch Istanbul, Mexiko-Stadt, Katar, Chongqing (China) oder der Bundesstaat Gujurat in Indien.

Auch Deutschland erwägt eine Olympia-Bewerbung. Kandidaturen wären für die Winterspiele 2034 oder 2038 und für die Sommerspiele 2036 oder 2040 denkbar. Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen sind vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eingeladen, sich am Bewerbungsprozess zu beteiligen. Der DOSB will dann ausloten, mit welchen Städten man sich am erfolgreichsten bewerben könnte.