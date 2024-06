Polen ohne Szczesny gegen Frankreich

Ohne Stammkeeper Wojciech Szczesny geht die bereits ausgeschiedene polnische Nationalmannschaft in ihr abschließendes EM-Vorrunden-Spiel am Dienstag gegen Frankreich. Nach dem Turnier will der 34-jährige Juve-Profi seine Auswahlkarriere beenden.

Nach dem Sonntagstraining fand Polens Auswahlcoach Michal Probierz noch ein paar Minuten Zeit für einen kurzen Plausch mit den Journalisten. Er kündigte mehrere Umstellungen für das Spiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund an, eine benannte er konkret: "Es wird eine Veränderung im Tor geben." Wojciech Szczesny wird nach Probierz‘ Worten im bedeutungslosen dritten Gruppenspiel der Polen, die seit ihrer 1:3-Niederlage gegen Österreich und dem folgenden 0:0 zwischen Frankreich und den Niederlanden am Freitagabend keine Chance mehr auf den Achtelfinaleinzug haben, den Platz im Tor räumen.

Gründe nannte Probierz zunächst nicht. Szczesnys Frau Marina ist hochschwanger. Die Zusage, dass er das polnische Camp verlassen kann, wenn seine Ehefrau in den Wehen liegt, hatte der Torhüter bereits vor der EM bekommen. Als erster Anwärter für die Startelf gegen Vizeweltmeister Frankreich gilt jetzt Lukasz Skorupski (33, FC Bologna), der die stattliche Erfahrung von 280 Serie-A-Spielen (Bologna, Empoli, AS Rom) vorweisen kann. Sein bislang letztes von 10 A-Länderspielen bestritt Skorupski Anfang Juni beim 3:1-Testspielsieg gegen die Ukraine. Das polnische Torhüter-Trio bei der EM komplettiert Marcin Bulka (24, OGC Nizza). In der neuen Ära nach Szczesny könnten auch der Neu-Wolfsburger Kamil Grabara (25, zuletzt FC Kopenhagen) und Radoslaw Majecki (24, AS Monaco) eine Rolle spielen.

Szczesny hatte bereits im Vorfeld der EM-Endrunde erklärt, seine Karriere in der Nationalmannschaft nach dem Turnier beenden zu wollen. Die Partie gegen Österreich in Berlin am vergangenen Freitag könnte somit der Schlusspunkt gewesen sein. Der Keeper von Juventus Turin spielte bislang 84mal für sein Land. Er hatte im November 2009 beim 1:0 gegen Kanada in der A-Nationalmannschaft debütiert. Die aktuelle EM ist nach den Europameisterschaften 2012, 2016 und 2021 sowie den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sein sechstes großes Turnier.

Der Kampf um Szczesnys Erbe hat begonnen

Zuletzt kündigte Szczesny neben seinem Auswahl-Rücktritt für diesen Sommer für 2026 sein Karriere-Ende an. Der bei Legia Warschau und in der Akademie des FC Arsenal ausgebildete Schlussmann war 2015 - zunächst auf Leihbasis zwei Jahre zur Roma, 2017 fest zu Juve - nach Italien gewechselt. Ein Abschiedsspiel in der Nationalmannschaft dürfte Szczesny bekommen, das Frankreich-Spiel wird indes ohne ihn über die Bühne gehen. Trotz des bereits feststehenden Ausscheidens fordert Coach Probierz mit Blick auf die Nations League und die anstehende WM-Qualifikation vollen Fokus: "Wir nehmen das Frankreich-Spiel auch als Vorbereitung auf die Nations League im Herbst sehr ernst." Er wird auch im Tor genau hinsehen. Der Kampf um Szczesnys Erbe hat begonnen.