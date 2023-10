Polen ohne Lewandowski - und zum Siegen verdammt

Polen droht die EM 2024 zu verpassen. Die Rot-Weißen können sich keine weiteren Ausrutscher leisten, brauchen sechs Punkte aus den kommenden zwei Spielen - und müssen dabei auf Robert Lewandwoski auskommen.

Steht Polen in die wichtigen Spielen nicht zur Verfügung: Robert Lewwandowski. IMAGO/@guelbergoes

Das 0:2 in Albanien war ein Schock für jeden polnischen Fußballfan. In Gruppe E belegt das Team drei Spieltage vor Schluss mit mickrigen sechs Punkten auf der Habenseite hinter Albanien (10), Tschechien (8) und Moldawien (8) gerade einmal Platz vier.

Der Verband reagierte auf die Misere und trennte sich nach nur sechs Spielen von Coach Fernando Santos. Dessen Nachfolger wurde der frühere Profi und langjährige Coach Michal Probierz, der zuvor die U 21 seines Heimatlandes trainiert hatte. Der 51-Jährige steht nun vor der kniffligen Aufgabe, drei Siege aus drei Spielen holen zu müssen, um womöglich doch noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

Die kommenden Länderspiele auf den Färöer am Donnerstag (20.45) und drei Tage später gegen Moldawien (20.45 Uhr). Da muss er jedoch ohne Superstar Robert Lewandowski (144 Länderspiele, 81 Tore) auskommen. Der Kapitän erlitt beim 1:0 des FC Barcelona in Porto eine Knöchelverstauchung und musste deshalb passen.

Neuer Kapitän, mehr Flexibilität?

Inzwischen wurde bekannt gegeben, dass Piotr Zielinski die Kapitänsbinde übernehmen wird. Der Neapolitaner zeigte sich "geehrt", sprach von einem Neuanfang der polnischen Nationalmannschaft und versprach: "Wir werden alles tun, um diese zwei Spiele zu gewinnen und uns für die EM zu qualifizieren."

Nationaltrainer Probierz zeigte aber auch schon Weitsicht, indem er mit Marcin Bulka (OGC Nizza), Patryk Dziczek (Piast Gleiwitz), Patryk Peda (SPAL Ferrara), Jakub Piotrowski (Ludogorez Rasgrad), Filip Marchwinski (Lech Posen) und Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) sechs mögliche Debütanten berief. "Es muss ein Generationenwechsel stattfinden", betonte der Coach und verriet, dass in der Nationalmannschaft künftig mehr Flexibilität gefordert sein wird. Die Mannschaft solle jeder Zeit in der Lage sein, "die Formation zu ändern", von daher müssen auch die Spieler in der Lage sein, flexibel zu reagieren.