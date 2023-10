Polen-Legionär Zech über Sturm-Gegner: "Rakow kommt enorm über das Kollektiv"

Sturm Graz ist am Donnerstag bei Rakow Tschenstochau zu Gast. Einer der sich regelmäßig mit dem polnischen Meister duelliert, ist Legionär Benedikt Zech. Der langjährige Lustenau- und Altach-Akteur kennt die Stärken von Sturms Europa-League-Gegner und warnt auch vor gefährlichen Standards. Zech verweist aber auch auf die Schwachstellen der Mannschaft.

Benedikt Zech im Duell mit Rakows Ivan Lopez Alvarez. Auf den spielstarken Spanier muss Sturm am Donnerstag nicht aufpassen, er laboriert an einem Kreuzbandriss. IMAGO/Newspix

Es wird ein ganz wichtiges Spiel, wenn Sturm Graz am Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Rakow Tschenstochau zu Gast ist. Nach der Auftaktpleite gegen Sporting Lissabon braucht die Elf von Trainer Christian Ilzer dringend Punkte gegen den polnischen Meister, denn dann warten zwei ganz schwierige Spiele gegen das spielstarke Atalanta.

Dass die Auswärtsaufgabe in Tschenstochau keine einfache wird, weiß Polen-Legionär Benedikt Zech. Vor dem Spiel seines Liga-Kontrahenten gegen den österreichischen Vizemeister hat sich Zech mit dem kicker unterhalten und weiß, worauf sich die Grazer gefasst macht müssen. Doch Sturm brauche sich nicht zu verstecken, denn auch Rakow habe seine Schwächen.

Bis auf eine kurze Phase in den 1990er-Jahren war die polnische Ekstraklasa für Rakow Tschenstochau meist eine Illussion. Doch seit der Übernahme des millionenschweren Unternehmers Michal Michal Swierczewski im Jahr 2014 hat der Klub einen kometenhaften Aufstieg erlebt. War Rakow bei Swierczewskis Übernahme noch ein Mittelständler in der dritten Liga, setzte sich der Klub nach zwei Vizemeisterschaften im Mai dieses Jahres endgültig die Krone im polnischen Oberhaus auf. Ein Mann, dem der Klub seine beachtliche Entwicklung zu verdanken hat, ist jetzt nicht mehr dabei. Trainer Marek Papszun zog sich im Sommer zurück. "Er hat gemeint, er braucht eine Pause. Das war für mich schon überraschend. Er hatte einen Riesenanteil an der Erfolgsstory. Er ist auf alle Fälle der Vater des Erfolgs", weiß Zech.

Seit Papszun weg ist, genießt sein ehemaliger Co-Trainer, Dawid Szwarga, das Vertrauen des Vereins. Der erst 32-Jährige hat prompt für eine Umkehr gesorgt, was die Spielidee betrifft. "Sie wollen mehr von hinten rausspielen. Das haben sie davor nicht gemacht, da haben sie meist lange Bälle geschlagen und sind dann über das Gegenpressing und Balleroberungen gekommen. Wenn sie mal in der gegnerischen Hälte waren, dann waren sie auch stark. Das hat sich jetzt verändert. Das ist schon ein bisschen die Handschrift des neuen Trainers. Ich glaube, dass der das ein wenig einfordert, dass mehr rausgespielt wird."

Rakow wurde in den vergangenen Jahren nachgesagt, keinen Fußball "fürs Auge" zu spielen. Der Fußballterminus "in Schönheit zu sterben" traf so gut wie nie auf das Spiel dieser Mannschaft zu. Das hat sich unter Szwarga geändert. Den Zuschauern wird nun ein etwas attraktiverer Fußball geboten.

HSV-Star Kittel heuerte in Rakow an

Bekanntester Name in Diensten von Rakow ist Ex-HSV-Star Sonny Kittel. Der 30-Jährige verließ nach vier Jahren die Hafenstadt und wechselte ablösefrei nach Tschenstochau. Für seinen neuen Arbeitgeber erzielte der Offensivspieler in sieben Pflichtspielen zwei Treffer. Kittels Transfer hat in Polen durchaus für Aufsehen gesorgt. "Ich lese hier nicht so viele Medien, aber in unserer Kabine hat das schon für ein 'Wow' gesorgt. Man kennt Sonny Kittel von der Bundesliga. Gerade als deutschsprachiger Spieler verfolgt man das natürlich ein bisschen mehr. Es war schon sehr überraschend. Aber da sieht man wieder mal, dass Rakow auch die finanziellen Möglichkeiten hat, solche Spieler zu sich zu holen", erzählt Zech.

Gegen Kittel hat Zech zwar noch nicht gespielt - das erste Saisonduell ist erst Mitte November -, aber gegen Mittelfeldmotor Ivan Lopez Alvarez. Mit ihm hat sich der Österreicher schon zahlreiche Duelle geliefert. "Er war schon so etwas wie ein Outstanding-Player bei Rakow." Aufpassen muss Sturm auch den technisch starken "Ivi" jedoch nicht. Der Spanier laboriert an einem Kreuzbandriss. "Aber auch ohne ihn ist es eine extrem solide Mannschaft. Da greift vieles ineinander. Rakow scouten die Spieler genau nach ihrem System. Sie haben nicht viele Neuzugänge, aber haben ein klares Schema. Sie spielen immer im 3-4-3." Im Offensivzentrum hat Rakow meist einen wuchtigen, körperlich starken Zielspieler. "Da haben sie im Sommer den Lukasz Zwolinski von Lechia Gdansk verpflichtet, der hat auch schon ein paar Mal getroffen." Aufpassen gilt es aus Sturm-Sicht aber auch auf den Kroaten Fran Tudor. "Der spielt normalerweise rechts in der Fünferkette. Der hat offensiv schon richtig Qualität und gilt als einer der besten Spieler der Ekstraklasa."

Kein Torjäger, aber gefährliche Standards

Zwar hat Rakow bislang die meisten Ligatore erzielt, einen echten Torjäger haben sie aber nicht. Zech führt das auch auf die Rotation zurück. "Ich denke, sie haben auch viel rotiert, weil sie von Anfang an die Doppelbelastung hatten. Sie sind gleich in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation eingestiegen. Deshalb glaube ich, dass das auch ein Stück weit dem geschuldet ist, dass sie nicht den einen Spieler haben, der ihnen gefühlt alle Tore schießt. Das ist eine Mannschaft, die enorm über das Kollektiv kommt." Wo man Rakow keinesfalls unterschätzen darf, sind Ecken und Freistöße. "Bei Standards sind sie sehr gefährlich. Da haben schon einige Verteidiger getroffen."

Da kann Sturm auf jeden Fall etwas ernten, wenn sie ein gutes Pressing spielen. Polen-Legionär Benedikt Zech über die Spielanlage von Rakow Tschenstochau

Die zuvor erwähnte Spielanlage von Rakow, dass unter Neo-Trainer Szwarga mehr von hinten rausgespielt werden soll, macht die Polen auch anfälliger. "Dadurch bieten sie dem Gegner auf jeden Fall mehr an. Sie haben mehr Tore kassiert, als die Jahre davor. Wenn du hinten rausspielst, passieren nunmal Fehler und dann bekommt man auch mehr Tore. Da kann Sturm auf jeden Fall etwas ernten, wenn sie ein gutes Pressing spielen", vermutet Zech, meint aber auch: "Die Frage ist, ob sie ihren Spielstil auch international fortsetzen und auch hier versuchen, hinten rauszuspielen."

Heimspiel in fremdem Stadion

Rakow kann seine Heimspiele in der Europa League nicht im eigenen Miejski-Stadion austragen. Die 5.500 Zuschauern Platz bietende Spielstätte ist nicht Europacup-tauglich. "Dort ist es ohnehin grausig zu spielen", lacht Zech. "Die Infrastruktur in Polen ist eigentlich sehr gut, die meisten Klubs haben tolle Stadion. Aber das Stadion von Rakow … das ist eigentlich gar nicht meisterwürdig."

Vielleicht ist das für Sturm ein wenig ein Vorteil, weil am liebsten spielt man doch zu Hause. Polen-Legionär Benedikt Zech über den Fakt, dass Rakow nicht im eigenen Stadion spielen darf

Stattdessen muss Rakow in den Zaglebie Sportspark ausweichen. 11.600 Menschen bietet die dortige Arena Platz. "Vielleicht ist das für Sturm ein wenig ein Vorteil, weil am liebsten spielt man doch zu Hause. Ich kann mich erinnern, an meine Zeit in Altach. Da haben wir auch oft ins Innsbrucker Tivoli ausweichen müssen."

Kurios: Ganz gleich, wie das Spiel am Donnerstagabend ausgehen wird, werden die Rakow-Akteure ihre Erfahrungen mit Sturm niederschreiben. Denn die Spieler müssen nach jedem Spiel einen Bericht verfassen. "Das habe ich auch schon gehört. Davon bin ich ehrlich gesagt kein Fan, das klingt ein bisschen nach Schule oder Jugendmannschaft. Aber jedem das seine", meint Zech.

Zech wieder fit, Stettin punktet wieder

Zech selbst ist bei seinem Klub Pogon Stettin nach überstandener Verletzung wieder im Einsatz. "Ich hatte Muskelprobleme und dann habe ich zu früh angefangen." Stettin, das die vergangene Saison auf dem starken vierten Platz abgeschlossen hatte, verpasste eine Teilnahme am Europacup. In der Conference-League-Quali scheiterte man deutlich am belgischen Klub Gent. "Die waren wirklich extrem stark. Da hatten wir ein bisschen Lospech."

Aktuell liegt Stettin auf Platz sieben der Ekstraklasa. Nach einer kurzen Durststrecke mit vier Niederlagen in Serie fand man zuletzt wieder auf die Siegerstraße zurück. Spitzenreiter ist übrigens aktuell nicht Meister Rakow, sondern Slask Wroclaw. Der Tabellen-15. der Vorsaison konnte die letzten sieben Spiele allesamt für sich entscheiden und steht vollkommen überraschend an erster Stelle. Sturm-Gegner Rakow liegt auf Rang drei. Zech hofft, das Spiel am Donnerstagabend verfolgen zu können. "Sofern es die Kinder zulassen", lacht der Defensivspieler. "Die zweite Halbzeit sollte sich aber auf jeden Fall ausgehen."