Polens Pyrrhussieg: Milik verletzt sich folgenschwer und verpasst die EM

Polen hat im vorletzten Test vor der Europameisterschaft seine gute Form bestätigt und die Ukraine mit 3:1 besiegt. Auch ohne Lewandowski in der Startelf zeigten sich die Gastgeber im ersten Durchgang torhungrig. Der Sieg kam die Rot-Weißen aber teuer zu stehen.

Polen erreichte erst im letzten Schritt über das Elfmeterschießen in den Play-offs gegen Wales die EM, im vorletzten Test vor dem Start der Europameisterschaft verzichtete Trainer Michal Probierz durchaus etwas überraschend auf einige Stammkräfte, unter anderem mussten sich Szczesny und Lewandowski mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Die Ukraine konnte am Montag gegen Deutschland beim 0:0 einen Achtungserfolg einfahren. Demgegenüber tauschte Coach Serhiy Rebrov einmal die komplette Startelf aus - wohl auch, um kurz vor dem Turnierstart nochmal all seine Spieler in Aktion zu sehen.

Sorgen um Milik - Polen eiskalt

Die Partie in Warschau war noch keine 90 Sekunden alt, da hielten die Fans im Stadion schon ein erstes Mal die Luft an: Angreifer Milik hatte sich übel vertreten und musste - von der medizinischen Abteilung gestützt - vom Feld gehen.

Von dem Schock erholten sich die Gastgeber aber äußerst schnell. Zwar spielte sich Polen nicht wirklich in einen Rausch, doch es legte eine erstaunliche Effizienz an den Tag: Walukiewicz staubte nach einer Ecke ab (11.), wenig später landete Zielinskis Flanke ungewollt im langen Eck (16.) und nach einer halben Stunde stieg Romanczuk höher als Zubkov - 3:0!

Von der Ukraine war bis dahin nur wenig zu sehen, auch wenn die Gäste ansonsten eigentlich nicht viel zuließen. Beinahe hätte Tymchyk die Antwort auf das dritte Gegentor prompt parat gehabt, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Skorupski (32.). Besser machte es vor der Pause dann Top-Torjäger Dovbyk, der vom Strafraumrand aus sein Land vor der Pause zumindest wieder etwas ins Spiel brachte (42.).

Lewandowski bekommt eine halbe Stunde - Milik fällt aus

Zur Pause brachte die Ukraine Arsenals Zinchenko, das Spiel ging aber erstmal wieder auf das Tor des Gäste-Keepers, wenn auch nicht zwingend genug. Daran sollte dann Lewandowski etwas ändern, der nach einer Stunde in die Partie kam.

Einmal war er knapp dran (66.), ansonsten wurde den Fans in Warschau insgesamt deutlich weniger angeboten als noch in Hälfte eins. Gegen Ende waren auch die schwindenden Kräfte sichtbar, gerade bei Polen. Trotz vieler Wechsel musste die Partie immer wieder aufgrund von Krämpfen unterbrochen werden. Zehn Minuten vor dem Ende war die Ukraine durch Sudakov und Zinchenko nahe am Anschlusstreffer, mehr war dann aber nicht mehr drin.

Die Gastgeber gewannen schlussendlich in Warschau also souverän, hatten aber bereits kurz nach Abpfiff die Gewissheit, dass die EM ohne Milik stattfinden wird. "Milik wird nicht zur EM fahren", bestätigte der polnische Trainer Michal Probierz bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Polen geht somit trotz des Sieges und sieben ungeschlagenen Partien mit einem herben Dämpfer in die EM, am nächsten Sonntag starten Lewandowski & Co. gegen die Niederlande in das Turnier. Einen Tag später trifft die Ukraine auf Rumänien. Zuvor haben beide Nationen noch ein letztes Testspiel. Polen spielt am Montag gegen die Türkei, die Ukraine am Dienstag gegen Moldau.