Zalewski sorgt für gelungene Generalprobe, doch Polen sorgt sich um Lewandowski

Auch im zweiten EM-Test durften die Polen einen Sieg bejubeln, doch auch diesmal überschatten Verletzungssorgen den Erfolg, den Zalewski mit einem späten Siegtor gegen engagierte Türken besiegelte.

Polens Trainer Michal Probierz hatte nach dem souveränen 3:1 gegen die Ukraine nur bedingt Grund zur Freude. Neben Milik, der aufgrund einer schweren Knieverletzung bei der EM fehlen wird, meldeten die Polen sieben weitere verletzte Spieler - und haben nach der gelungenen EM-Generalprobe gegen die Türkei mit weiteren Sorgen zu kämpfen.

Denn das 2:1 gegen die von Vincenzo Montella trainierte Mannschaft (zuletzt 0:0 gegen Italien) mussten sich die Polen womöglich erneut teuer erkaufen.

Swiderski verletzt sich beim Torjubel, dann muss auch Lewandowski raus

Nach einem feinen öffnenden Ball Bednareks legte Lewandowski ab für Swiderski, der aus kurzer Distanz Torhüter Günok überwand (12.). Und beide standen auch im Anschluss im Mittelpunkt: Beim Jubel kam der Torschütze unglücklich auf dem rechten Fuß auf und musste wenig später ausgewechselt werden, nach gut einer halben Stunde saß dann auch Lewandowski angeschlagen am Boden - und musste sein 150. Länderspiel ebenfalls vorzeitig beenden, wenngleich er den Platz selbständig verlassen konnte.

Von nun an waren die Türken, bei denen der 18 Jahre alte Kilicsoy sein Startelf-Debüt feierte, das klar bessere Team, erwiesen sich aber nicht im Ansatz so effizient wie Polen, die abgesehen vom Führungstor kaum gefährlich wurden.

Türkei belohnt sich

Nach der Pause, als neben Yilmaz von Galatsaray auch Real Madrids Arda Güler kam und sich fortan als belebendes Element entpuppte, lag permanent der Ausgleich in der Luft, doch stets fanden die Türken im stark aufgelegten Szczesny ihren Meister.

Gegen von nun an extrem passive Polen sollte das verdiente Tor aber doch noch fallen: Der 19 Jahre alte Yildiz fand Yilmaz, dessen abgefälschter Schuss seinen Weg an Szczesny vorbei ins Gehäuse fand (77.).

Aktürkoglu im Alu-Pech - Zalewski setzt den Lucky Punch

Dass der umtriebige, aber im Abschluss unglückliche Aktürkoglu mit seinem Schuss auf das verwaiste Tor nur drei Minuten später an der Latte scheiterte, sollte sich aber rächen: Nach feinem Solo gegen vier Türken tauchte Zalewski im Strafraum auf und versenkte den Ball zum Ende einer blassen zweiten Spielhälfte an Günok vorbei ins Netz (90.).

Mit zwei Siegen, aber großen Verletzungssorgen in der Offensive, trifft Polen zum Auftakt in die Europameisterschaft nun am Sonntag auf die Niederlande (15 Uhr). Die Türkei startet am darauffolgenden Dienstag (18 Uhr) gegen Georgien.