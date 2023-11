Und dann ist das Spiel aus! Die Polen verpassen auch gegen Tschechien den Sieg und müssen nun auf eine Teilnahme an den Nations-League-Play-offs hoffen, um noch eine letzte Chance auf die EM in Deutschland zu haben. Den Tschechen fehlt derweil ein Punkt im letzten Spiel gegen die Republik Moldau am Montag, um die Qualifikation perfekt zu machen.

Abpfiff

90' +7 Und die wird noch einmal richtig gefährlich! Bednarek schraubt sich am ersten Pfosten hoch, nickt die Kugel aber nur auf das Tornetz!

90' +6 Es gibt eine letzte Ecke für die Polen...

90' +5 Die Polen müssten eigentlich auf die Entscheidung spielen, sind aber plötzlich wieder hinten gefordert. Lingr zieht aus halbrechter Position im Strafraum ab, doch Szczesny pariert.

90' +3 Plötzlich sind die Tschechen wieder da! Nach einer Flanke von links kommt Cvancara aus zehn Metern zum Abschluss, setzt den Ball aber knapp am Tor vorbei.

90' +2 Und vielleicht auch mehr! Kral dribbelt über rechts an, spielt sich im Zusammenspiel mit Soucek in den Strafraum und zieht aus zehn Metern von rechts ab. Kiwior kann gerade noch zur Ecke klären.

90' +1 Spielerwechsel (Tschechien)

Kral kommt für Sadilek Der Unioner soll das Mittelfeld in den letzten Minuten noch einmal zusammenhalten.

90' Resultierend aus der langen Behandlung von Soucek gibt es sechs Minuten Nachspielzeit.

90' Die Tschechen freunden sich mehr und mehr mit dem Gedanken an, dass sie die Qualifikation erst am Montag gegen die Republik Moldau klarmachen können. Polen macht noch einmal Druck.

88' Szymanski legt für Piotrowski ab, der haut den Ball aber deutlich über das tschechische Gehäuse.

86' Spielerwechsel (Polen)

S. Szymanski kommt für Peda Der vorhin erst eingewechselte Peda muss aus taktischen Gründen wieder runter. Mit Sebastian Szymanski wird es bei den Polen offensiver.

85' Doudera kommt im Mittelfeld an den Ball und zieht aus rund 30 Metern ab. Der Strahl fliegt vorbei an Szczesny, verfehlt jedoch auch das Tor knapp.

84' Eine Ecke von Grosicki kommt zu Kiwior, doch der Tscheche Stanek kann zupacken.

82' Die Flanke von Coufal wird abgefangen.

82' Mit frischem Turban kehrt Soucek zurück. Derweil gibt es Freistoß aus 45 Metern rechts für die Tschechen.

80' Der Turban von Soucek hat nicht gehalten. Der Kapitän muss erneut draußen behandelt werden.

78' Lewandowski übernimmt, doch Stanek hat den Schuss ins Torwarteck im Nachfassen. Peda hatte auf den Abstauber gelauert, kam jedoch zu spät.

77' Mal wieder ein gefährlicher Standard für die Polen. Es gibt Freistoß aus 20 Metern von der rechten Seite.

75' Spielerwechsel (Tschechien)

Lingr kommt für Provod Silhavy wartet die nächste Unterbrechung ab und reagiert dann ebenfalls mit einem Wechsel für die Offensive.

74' Spielerwechsel (Polen)

Grosicki kommt für D. Szymanski Probierz bringt noch einmal frischen Wind - den benötigt seine Mannschaft auch dringend.

72' Die Polen tun sich seit dem Gegentreffer extrem schwer, vor das Tor der Tschechen zu kommen. Die Gäste sind deutlich näher an der Führung.

69' Gleich die nächste gute Chance für Tschechien. Provod legt in den Rückraum zum völlig freien Sadilek, der mit seiner Direktabnahme aus 13 Metern aber völlig verzieht und den Ball deutlich über das Tor setzt.

69' Nach längerer Behandlungspause geht es für Soucek, der sichtlich gezeichnet ist, mit einem Turban weiter. Das Schiedsrichterteam wertet die Szene wohl als Unfall.

65' Soucek geht nach einem Dribbling zu Boden. Bednarek will den Ball klären und erwischt den Torschützen beim Durchschwingen mit den Stollen am Kopf. Der tschechische Kapitän muss behandelt werden.

63' Gelbe Karte (Tschechien)

Brabec

Der tschechische Defensivmann kann den davoneilenden Lewandowski im Mittelfeld nur mit einem Foul stoppen und wird verwarnt.

61' Zima vergibt die riesige Chance zum 2:1 für Tschechien! Soucek verlängert eine Ecke am ersten Pfosten. Kiwior bekommt den Ball nicht weg und so hat Zima aus vier Metern die Chance einzuschieben. Der Innenverteidiger versucht es mit der Pike, haut die Kugel aber vorbei.

58' Spielerwechsel (Polen)

Peda kommt für Bochniewicz Bochniewicz muss angeschlagen vom Platz und wird von Peda ersetzt, der noch gegen Moldau in der Startelf stand.

55' Lewandowski nimmt Holes den Ball am tschechischen Strafraum ab. Aus 13 Metern halbrechts versucht es der Pole dann aber mit einem komplizierten Lupfer und schießt am Tor vorbei.

53' Damit sind die Polen wieder auf dem gleichen Stand wie zu Beginn. Es muss unbedingt ein Tor her, um die Chance auf Platz zwei zu erhalten.

49' 1:1 Tor für Tschechien

Soucek (

Rechtsschuss, Rechtsschuss, Brabec Tschechien gelingt der schnelle Ausgleich! Der Freistoß aus dem rechten Halbfeld wird kurz ausgeführt. Coufal kommt zur Flanke und findet Brabec, der Bochniewicz anköpft. Vom polnischen Innenverteidiger springt die Kugel jedoch genau vor die Füße von Soucek, der aus zehn Metern halblinks eiskalt bleibt und einschiebt.

49' Bednarek räumt Cvancara von hinten ab, kommt aber noch einmal ohne Karte davon. Dafür gibt es einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld.

48' Zalewski bleibt der auffälligste Pole. Der Linksaußen zieht von seiner Seite nach innen, schließt aus spitzem Winkel ab, doch Stanek kann aufnehmen.

46' Spielerwechsel (Tschechien)

Cvancara kommt für Chytil Bei den Tschechen kommt der Bundesliga-Doppelpack aus Cvancara und Hlozek für die Offensive.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pünktlich pfeift Daniele Orsato zur Pause. In einem Spiel, das bislang wenige Höhepunkte lieferte, gelang Piotrowski kurz vor der Pause - in der Entstehung etwas glücklich - die 1:0-Führung, die Polen in der Blitztabelle auf Platz zwei schiebt.

Halbzeitpfiff

43' Die Flanken bleiben das gefährlichste polnische Mittel. Diesmal bekommen die Tschechen die Hereingabe von Frankowski jedoch mit vereinten Kräften bereinigt.

40' Ein Tor hatte sich in diesem Spiel nicht unbedingt angedeutet, verschiebt aber einiges. Die Polen springen von Platz vier vorbei an Moldau und Tschechien auf den zweiten Rang.

38' 1:0 Tor für Polen

Piotrowski (

Rechtsschuss) Rechtsschuss) Die Polen gehen in Führung! Wieder bringt Zalewski einen scharfen Ball ins Zentrum, den Holes mit dem langen Bein abfängt. Der Innenverteidiger schießt allerdings seinen Torwart an, von dem der Ball vor die Füße von Piotrowski springt. Der Ex-Düsseldorfer schließt wiederum direkt ab, trifft aus kurzer Distanz noch einmal Holes, doch die Kugel geht über die Linie.

37' Sadilek will den fälligen Freistoß aus halbrechter Position auf das Torwarteck bringen, doch die Kugel geht drüber.

36' Gelbe Karte (Polen)

Bochniewicz

Der Innenverteidiger kommt 20 Meter vor dem Tor gegen Zima zu spät und wird verwarnt.

33' Es bleibt ein zähes Unterfangen. Der Ball läuft durch die jeweiligen Defensivreihen, nach vorne geht jedoch wenig.

30' Nach einer halben Stunde lässt die Partie weiter auf die großen Highlights warten. Polen hat etwas mehr Spielanteile, es kommt jedoch noch nicht viel dabei herum.

27' Doudera mit seiner zweiten Chance für die Tschechen. Diesmal zieht er ins Zentrum und schießt aus 20 Metern halblinks, bekommt hinter seinen Versuch ins kurze Eck aber zu wenig Druck, um Szczesny zu ernsthaft fordern.

25' Mal wieder etwas Entlastung für die Tschechen. Zalewski fängt den langen Ball jedoch mit der Brust ab und spielt zu Szczesny.

22' Die Polen werden in den letzten Minuten zielstrebiger. Diesmal flankt Frankowski von links, findet aber zunächst keinen Abnehmer. Der zweite Ball landet bei Lewandowski, der den Abschluss sucht und geblockt wird.

19' Die fällige Ecke kommt scharf. Lewandowski verpasst, Kiwior wird geblockt.

18' Die nächste Flanke wird deutlich gefährlicher! Zalewski tritt den Ball scharf wo das Tor, wo Holes gerade noch so gegen Swiderski rankommt und zur Ecke klärt.

17' Der Ball segelt mal in den tschechischen Strafraum, dort kann Swiderski jedoch nichts mit der Kugel anfangen.

14' Die Polen müssen zwar gewinnen, wollen jedoch auch nicht den ersten Fehler machen. Entsprechend geht es in dieser Phase etwas ruhiger zu.

10' Das hohe Tempo der ersten Minuten nimmt langsam etwas ab. Tschechien spielt mal wieder nach vorne, doch Coufals Pass findet keinen Abnehmer.

7' Zalewski kommt aus 20 Metern von links zum ersten Abschluss der Polen, doch damit hat Stanek keine Probleme.

5' Die Polen verlagern das Spiel nun in die tschechische Hälfte - noch kommt dabei aber nicht viel rum.

2' Kuchta legt rechts von der Grundlinie zurück und findet Doudera, der eingerückt ist, aus 13 Metern halblinks direkt abschließt, das Tor aber freistehend verfehlt. Die erste gefährliche Chance der Tschechen.

2' Früh die erste Annäherung der Tschechen. Provod bringt den Ball scharf vor das Tor, die Flanke wird gefährlich abgefälscht, doch letztlich entschärft..

Anpfiff

20:25 Uhr Tschechiens Jaroslav Silhavy geht da mit und tauscht seine Elf nach dem 1:0 über die Färöer ebenfalls siebenmal: Torwart Stanek, Zima, Brabec, Coufal, Provod, Kuchta und Chytil beginnen anstelle von Mandous, Krejci, Jurasek, Lingt und den Bundesliga-Profis Cerny, Hlozek und Cvancara.

20:20 Uhr Ein Blick aufs Personal: Michal Probierz nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Moldau gleich sieben Veränderungen bei den Polen vor: Bednarek, Bochniewicz, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Damian Szymanski und Lewandowski ersetzen Kedziora, Peda, Zielinski, Dziczek, Wszolek, Sebastian Szymanski und Milik.

20:12 Uhr Den Tschechen fehlen dagegen noch drei Punkte aus zwei Spielen zur sicheren Qualifikation zur EM - wenn nicht gegen die Polen, dann eben gegen die Republik Moldau.

20:09 Uhr Für die Polen ist die Ausgangslage im letzten Qualifikationsspiel klar. Es muss ein Sieg her, um noch eine Restchance auf die direkte Qualifikation zu haben und sich nicht auf die Nations-League-Play-offs verlassen zu müssen. Doch selbst mit einem Dreier müssten die Polen am Montag darauf hoffen, dass die Partie zwischen der Republik Moldau und Tschechien unentschieden endet. Bei einem Sieg würde die jeweilige Mannschaft die Polen noch einkassieren.