Doppelparade in der Schlussminute: Spanien zittert sich ins Halbfinale

Titelverteidiger Spanien hat bei der Handball-EM als zweites Team das Halbfinale erreicht. Gegen das freche Polen war beim 28:27 (14:13) aber Zittern angesagt.

Der amtierende Europameister mühte sich am Dienstag im abschließenden Hauptrundenspiel in Bratislava zu einem ganz knappen Sieg gegen Polen und qualifizierte sich damit zum sechsten Mal in Folge für die Medaillenspiele einer EM.

Gegen wen die Spanier, die zum Auftakt der Hauptrunde die DHB-Auswahl klar bezwungen hatten (29:23), in Budapest im Kampf um das Endspiel antreten, steht noch nicht fest. Aus der Parallelgruppe hatte sich Weltmeister Dänemark am Montag das erste Halbfinal-Ticket gesichert.

Rechtsaußen Ferran Solé von Paris Saint-Germain und Rückraumspieler Agustin Casado waren gegen Polen mit je vier Treffern beste Werfer der Spanier. Zum "Man of the Match" wurde allerdings Polens Halbrechter Michal Daszek (fünf Tore bei sechs Versuchen) gewählt - die meisten Treffer für den deutschen Nachbarn erzielte Rechtsaußen Arkadiusz Moryto (6).

Der Europameister von 2018 und 2020 lag zwar fast die gesamte Spielzeit in Führung, musste gegen den Außenseiter vor 1432 Zuschauern aber bis zum Schluss alles in die Waagschale werfen.

Den knappen Sieg rettete schließlich Torhüter Rodrigo Corrales (acht Paraden, 28 Prozent Fangquote) mit einer spektakulären Doppelparade in der Schlussminute. Dessen Vertreter Gonzalo Perez de Vargas hatte zuvor keinen einzigen Ball (bei sieben Würfen) entschärfen können.

Den zweiten Halbfinal-Teilnehmer der Hauptrundengruppe II machen am Abend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der EM-Dritte Norwegen und Vizeweltmeister Schweden untereinander aus. Deutschland hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Polen - Spanien 27:28 (13:14)

Polen: Walach, Zembrzycki - Moryto 6/1, Daszek 5, Jedraszczyk 5, Przytula 5, Dawydzik 2, Krajewski 2, M. Gebala 1, Syprzak 1

Spanien: Corrales, Perez de Vargas - Casado 4, Solé 4/1, Canellas 3, Fernandez 3, Figueras 3, Gomez Abello 3/1, Tarrafeta Serrano 3, Maqueda 2, Arino 1, Gurbindo 1, Sarmiento 1

Schiedsrichter: Bojan Lah (Slowenien)/David Sok (Slowenien)

Zuschauer: 1432

Strafminuten: 2 / 2

Disqualifikation: - / -