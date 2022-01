Nächster DHB-Gegner: Schweden nimmt Polen auseinander

Die schwedische Handball-Nationalmannschaft hat bei der Generalprobe fürs Deutschland-Spiel einen mühelosen Kantersieg gefeiert. Gegner Polen war beim 28:18 (14:6) allerdings keine Hürde.

Schon im zweiten Hauptrundenspiel hatten die Polen einen mächtigen Rucksack auf, den sie nicht tragen konnten. Mit der Niederlage gegen Deutschland war das Team von Trainer Patryk Rombel in die zweite Turnierphase gestartet, in der es zum Auftakt eine deftige Packung gegen Norwegen gab (31:42). Sander Sagosen & Co. überrannten die Polen und stellten dabei einen Torrekord bei Europameisterschaften auf.

Ähnlich katastrophal lief es am Freitagabend, an dem Schweden den Polen die Grenzen aufzeigte. Der viermalige Europameister führte bereits zur Pause mit 14:6, gerade das Angriffsspiel der Rombel-Sieben war viel zu dürftig. Insgesamt bewegte sich die Partie auf überschaubarem Niveau, die Schweden waren weit weg vom eigenen Leistungsmaximum und dominierten doch das Spiel.

Polens Keeper Mateusz Kornecki verhinderte mit sechs Paraden (32 Prozent Fangquote) einen noch aussichtsloseren Pausenrückstand. Schwedens Schlussmann Tobias Thulin, beim TVB Stuttgart unter Vertrag, stand dem allerdings in nichts nach (fünf Paraden, 46 Prozent Fangquote). Vorne waren Spielmacher Jim Gottfridsson und Linksaußen Hampus Wanne, beide für die SG Flensburg-Handewitt aktiv, tragende Säulen.

Beide schonen ihre Leistungsträger

Nach dem Seitenwechsel baute Schweden den Vorsprung problemlos aus, auch weil Polen viel zu viele technische Fehler einstreute. Zehn Minuten vor Schluss führten Gottfridsson & Co. bereits mit zwölf (!) Toren Vorsprung. Beide Teams spielten da längst mit dem zweiten Anzug, um Kräfte für die kommenden Aufgaben zu sparen.

Beste Werfer der Schweden waren Wanne, Wetzlars Linksaußen Emil Mellegard und Kreisläufer Fredric Pettersson mit je vier Toren. Für die Polen erzielte Rechtsaußen Arkadiusz Moryto fünf Treffer. Thulin stand am Ende bei zwölf Paraden, exakt 40 Prozent Fangquote und wurde zu Recht zum "Man of the Match" gewählt.

Schweden, auch wenn es schon deutlich bessere Spiele abgeliefert hat, scheint bereit für das Duell mit der DHB-Auswahl am Sonntagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Für Polen, das am Sonntag ab 15.30 Uhr auf Russland trifft, ist das Halbfinale durch die nächste Niederlage bereits nicht mehr zu erreichen.

Polen - Schweden 18:28 (6:14)

Polen: Kornecki, Zembrzycki - Krajewski 5/1, Moryto 5/1, Syprzak 3, Dawydzik 2, Olejniczak 1, Przybylski 1, Sicko 1

Schweden: Palicka, Thulin - Mellegard 4, F. Pettersson 4, Wanne 4/3, Gottfridsson 3, Johansson 3, Persson 3, Bergendahl 2, Lagergren 2, Sandell 2, Claar 1

Schiedsrichter: Ivan Pavicevic (Montenegro)/Milos Raznatovic (Montenegro)

Zuschauer: 2021

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: - / -