Ein Rückblick auf das letzte Duell der beiden Nationalteams liefert unterdessen keine allzu großen Erkenntnisse, denn am Ende stand ein torloses Remis in der EM-Qualifikation im September 2019. Immerhin: In Bednarek und Zielinski auf Seiten Polens sowie Posch, Laimer, Sabitzer und Arnautovic bei den Österreichern stehen sechs Spieler aus dieser Partie auch knapp fünf Jahre später erneut in der ersten Elf.