Später Ausgleich: England lässt erstmals Punkte

Lange tat sich England gegen stark verteidigende Polen schwer. In Hälfte zwei traf Kane dann aus der Distanz und schien sein Team zum sechsten Sieg im sechsten Qualifikationsspiel zu führen, ehe Polens Joker in der Nachspielzeit doch noch stach.

Harry Kane erzielte das 1:0 gegen Polen. AFP via Getty Images

In der WM-Qualifikation mussten die verlustpunktfreien Engländer zum Verfolger nach Polen. Das Team von Paulo Sousa ist Zweiter der Gruppe I und machte es dem Vize-Europameister mit einer konzentrierten Defensivleistung sehr schwer. Es entwickelte sich zwar ein intensives Duell, mit vielen kernigen Zweikämpfen, aber auch ein extrem chancenarmes. Etwas gefährlicher in Hälfte eins waren die Polen, Lewandowski konnte das Leder aber nicht an Pickford vorbeimogeln (29.).

Defensiv warfen sich die Polen in jeden Abschluss der Engländer, die beste Gelegenheit ließ Kane liegen, als er einen Kopfball nur parallel zur Torlinie abgeben konnte (21.).

Nach der Pause kam England druckvoller aus der Kabine, Grealish ließ einen ersten Flachschuss am langen Pfosten vorbeirauschen (47.). Knapper war es da bei Maguires Kopfball, der am Pfosten endete (64.). Ein möglicher Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, da Sterling zum Ball ging und dabei im Abseits stand.

Erst trifft Kane, doch dann antwortet Szymanski

Besser stand kurz danach Kapitän Kane, der aus knappen 25 Metern einen sich leicht nach außen drehenden Schuss abfeuerte und so Szczesny überwand (72.). Danach sah es stark nach dem sechsten Sieg im sechsten Qualifikationsspiel aus, ehe in der Nachspielzeit Lewandowski im Strafraum zu viel Platz hatte und mit einer Maßflanke Szymanski bediente. Der Joker köpfte vor Shaw zum 1:1 ein (90.+2).

England ist trotz des Unentschiedens weiterhin souveräner Tabellenführer der Gruppe I. Polen rutscht durch den Sieg Albaniens (5:0 gegen San Marino) auf den dritten Tabellenplatz ab. Am 9. Oktober muss England am 7. Spieltag nach Andorra (20.45 Uhr), Polen empfängt zeitgleich San Marino.