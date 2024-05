0:2 gedreht: U-20-Juniorinnen starten erfolgreich in WM-Vorbereitung

Im Spätsommer steht für die deutsche U-20-Auswahl der Frauen die WM in Kolumbien an. Der Start in den Vorbereitungslehrgang ist den Spielerinnen von DFB-Trainerin Kathrin Peter geglückt.

Allerdings benötigten die deutschen Juniorinnen im schwedischen Växjö eine lange Anlaufzeit, um auf Betriebstemperaturen zu kommen und einen Fehlstart zu vermeiden. Denn gegen den Nachwuchs des Nachbarlandes Polens legte die U 20 einen kompletten Fehlstart hin.

Keine 180 Sekunden waren gespielt, und die Polinnen gingen durch Dänemark-Legionärin Natalia Wrobel in Führung. Damit aber noch nicht genug. Noch vor der Pause erhöhten die Polinnen durch Katja Skupien auf 2:0 (32.).

Deutsche U 20 egalisiert in der Viertelstunde nach der Pause das Ergebnis

In der Pause muss Peter dann aber die richtigen Worte gefunden haben. Denn die deutschen Juniorinnen kamen wie verwandelt aus den Kabinen und konnten den Spielstand nach einer knappen Viertelstunde egalisieren. Zunächst gelang Marie Steiner von der TSG Hoffenheim in der 53. Minute der Anschlusstreffer, Alara Sehitler vom Deutschen Meister FC Bayern München erzielte in der 59. Minute den 2:2-Ausgleich.

Die deutsche U 20 hatte nun das Momentum auf ihrer Seite und nutzte dies in der 75. Minute durch Paulina Platner von Eintracht Frankfurt auch aus. Damit hatten die deutschen Juniorinnen das Ergebnis gedreht, beim 3:2-Sieg blieb es bis zum Abpfiff. Im Rahmen des WM-Vorbereitungsprogramms werden die deutschen U-20-Juniorinnen am Samstag (18 Uhr) auf die U-23-Auswahl Australiens treffen, drei Tage später wartet am Dienstag (19 Uhr) die U 23 der schwedischen Gastgeberinnen.

Die U-20-WM der Frauen findet vom 31. August bis 22. September in Kolumbien statt. Die sechs Gruppen sowie die K.-o.-Spiele werden in der Hauptstadt Bogota (zwei Stadien) sowie in Cali und Medellin ausgetragen. Deutschland, das 2004, 2010 und 2014 den Titel erringen konnte, ist eine von fünf europäischen Nationen, die sich für das Turnier qualifizieren konnten. Als Titelverteidiger wird Spanien an den Start gehen.