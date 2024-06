Dank Schüller und Bühl: DFB-Frauen fahren zur EM in der Schweiz

Bei zwei noch ausstehenden Qualifikationsspielen kann die DFB-Elf vorzeitig für die EM 2025 planen. Dank eines 3:1-Sieges nach Rückstand gegen Polen steht die Elf von Horst Hrubesch als Teilnehmer am Turnier in der Schweiz fest.

Während Polens Trainerin Nina Patalon nach der 1:4-Niederlage im ersten Vergleich am vergangenen Freitag in Rostock auf personelle Veränderungen verzichtete, nahm Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch gleich sechs Wechsel bei seiner siegreichen Elf vor: Johannes, Wolter, Doorsoun, Lohmann, Endemann und Freigang begannen für Frohms, Gwinn, Schulze Solano, Nüsken, Brand und Popp.

Die DFB-Elf riss gleich die Spielkontrolle an sich und kam vorwiegend über die eingespielte linke Seite mit Bühl und Linder nach vorne, allerdings ohne sichtlichen Ertrag. Lediglich nach Ecken Bühls lag ein Hauch von Gefahr in der Luft. Polen hingegen verließ sich auf sein Umschaltspiel - und hatte wie schon im Hinspiel, wenn auch nicht ganz so schnell, Erfolg: Bei einem Einwurf auf der linken Seite stimmte die deutsche Zuordnung nicht, sodass der Ball über Umwege bei Grabowska landete, die aus kurzer Distanz abstaubte (12.).

DFB-Elf verpasst die Antwort

Es dauerte knapp zehn weitere Minuten, ehe sich die DFB-Elf erste erwähnenswerte Torchancen erspielte. Lohmann jedoch verfehlte nach 22 Minuten das Tor per Flachschuss knapp, Schüller köpfte den Ball an die Latte (28.) und Oberdorf verpasste freistehend den Abschluss (32.).

Es war die letzte Offensivaktion von Aushilfskapitänin Oberdorf, die bei einem Foul an Kamczyk einen Schlag auf die linke Wade bekam und gestützt vom Platz begleitet werden musste. Popp kam für die Mittelfeldspielerin, die nun möglicherweise um ihr Olympiaticket bangen muss. Ohne Oberdorf entglitt der DFB-Elf das Spiel ein wenig, die Polinnen wussten ihre sich nun bietenden Chancen aber nicht gewinnbringend zu nutzen.

Es ging also mit der knappen 1:0-Führung für Polen in die Pause, aus der Deutschland mit drei Wechseln kam. Senß ersetzte Freigang, außerdem kamen auf der blassen rechten Außenbahn Gwinn und Brand für Wolter und Endemann.

Schüller dreht das Spiel

Die Maßnahme sorgte für neuen Schwung und einen druckvollen Beginn der DFB-Elf, die sich prompt belohnte: Bühls Ecke fand über Umwege die auffällige Schüller, die aus kurzer Distanz ausglich (51.). Zwar konnte die Stürmerin den übermäßigen Druck im Anschluss zunächst trotz guter Gelegenheiten nicht in die Führung ummünzen, nach einer flachen Hereingabe Gwinns schnürte Schüller allerdings den Doppelpack (69.).

Die Polinnen, im zweiten Durchgang ausschließlich defensiv gefordert, waren nun unter Zugzwang, mussten aber gleich den nächsten Rückschlag hinnehmen: Mit einer starken Einzelaktion belohnte sich Bühl für ihren starken Auftritt und stellte per Flachschuss aus 16 Metern auf 3:1 (77.).

Im Anschluss verwaltete die DFB-Elf ihre Führung souverän, ließ einerseits nichts mehr zu, verpasste es aber, den Sieg weiter auszubauen. Das war allerdings unerheblich, weil dank des 3:1-Sieges die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz feststand. Die restlichen beiden Qualifikationspartien am 12. Juli in Island und am 16. Juli in Hannover gegen Österreich können komplett zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris genutzt werden. Das Olympische Fußballturnier startet für die DFB-Frauen am 25. Juli gegen Australien.