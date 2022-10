Erster Test gelungen: Deutsche U 16 schlägt Polen deutlich

Die deutsche Junioren-Nationalmannschaft gewann den ersten von zwei Tests gegen die polnische U 16 mit 3:0.

Im Vergleich zu den letzten erfolgreichen Tests gegen Österreich lief die deutsche Auswahl mit einigen neuen Spielern auf. "Zu Beginn haben wir uns etwas schwergetan. Die Polen haben uns vor Probleme gestellt, obwohl wir wussten, dass sie auf Konter setzen würden", so Trainer Michael Prus auf der DFB-Website.

Mit einem Doppelschlag nach zwanzig Minuten legte die deutsche Auswahl vor - erst traf Francis Onyeka (23.) und nur drei Minuten später konnte Alessandro Gaul Souza auf 2:0 erhöhen (26.). In der zweiten Hälfte gelang Naba Mensah der Endstand (57.).

Prus resümiert: "Mit zunehmender Spieldauer waren wir aber die bessere Mannschaft mit viel Ballkontrolle und schönen Angriffen."

Am Montag (18 Uhr) steht für die Junioren das zweite Spiel gegen Polen an. Zum Jahresabschluss (10. bis 28. November) nimmt die deutsche Auswahl an einem Vier-Länderturnier in Spanien teil. Dort trifft Deutschland neben dem Gastgeber noch auf Wales und die USA.