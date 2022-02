Pole Position für Haas: Das ist Mick Schumachers neuer Bolide

Der US-amerikanische Rennstall Haas hat am heutigen Freitag als erstes Team seinen Boliden für 2022 gezeigt.

Das echte Auto der neuen Generation 2022 hat Haas noch nicht gezeigt, sondern 3D-Renderbilder des neuen VF-22. Die Farben Weiß, Blau und Rot bleiben gleich.

Ab 23. Februar beginnen in Barcelona die Testfahrten, bis dahin werden sich nicht nur Details mit Sicherheit noch ändern.

"Wir alle wissen, wozu das Team fähig ist. [...] Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem neuen Auto - das auf der Grundlage eines völlig neuen Reglements und mit unserem neuen Designteam entwickelt wurde - einmal mehr zeigen können, dass wir an den Wochenenden konkurrenzfähig sind", wird Haas-Teamchef Günther Steiner in einer Pressemitteilung zitiert.

Mick Schumachers neuer Bolide. Haas

In der vergangenen Saison war das Team mit seinen Piloten Mick Schumacher und Nikita Mazepin nicht konkurrenzfähig, wurde mit null Punkten abgeschlagen Letzter in der Konstrukteurs-Wertung, konzentrierte sich aber frühzeitig auf die Entwicklung des neuen Boliden.

"In dieser Phase des Jahres sind wir natürlich optimistisch, dass sich die harte Arbeit eines jeden in ein konkurrenzfähiges Auto umwandeln wird", hofft Rennstallbesitzer Gene Haas. "Wir haben 2020 die Entscheidung getroffen, die Ressourcen auf den VF-22 zu bündeln - was 2021 auf der Strecke schmerzhaft anzusehen war. Hoffentlich trägt diese Entscheidung nun Früchte und wir kämpfen wieder um Punkte."

Die Rekordsaison mit 23 Rennen startet am 20. März mit dem Grand Prix von Bahrain.