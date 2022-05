Pole Position für Essen: "Wir haben jetzt eine Aufgabe zu erledigen"

Rot-Weiss Essen hat die Steilvorlage von Preußen Münster angenommen und verwertet. Nun wartet am letzten Spieltag ein Herzschlagfinale.

Der 3:0-Sieg beim SV Rödingshausen hievte das Team von der Hafenstraße wieder auf Rang eins in der Regionalliga West, Essen ist punktgleich mit Münster, hat aber die um zwei Treffer bessere Tordifferenz. "Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft, wie sie umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben", freute sich Jörn Nowak, nachdem eine turbulente Woche mit einem für RWE klasse Ausgang endete.

Regionalliga West Tabelle

Dem 1:3 im Pokal-Halbfinale des Niederrhein-Pokals in Wuppertal folgte die Trennung von Coach Christian Neidhart, zwei Spieltage vor Saisonschluss. "Neue Energie entfachen und so die verbleibenden beiden Spiele zu gewinnen", stand auf der Agenda der Rot-Weißen - in Lotte gelang der Anfang.

"Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen, haben Standards rausgeholt", so Nowak. Und zwei davon führten zu den beiden ersten Toren. Oguzhan Kefkir war nach einer Ecke in der 13. Minute zur Stelle, Simon Engelmann ebenfalls nach einem Eckstoß in der 27. Minute mit seinem bereits 23. Treffer. "Wir haben im Training Standards trainiert. Umso mehr freut es mich, dass wir so zwei Treffer erzielen", meinte Nowak, der Sportdirektor hat mit U-19-Trainer Vincent Wagner bis Saisonende das sportliche Kommando.

"Das wird ein Spektakel"

"Nochmal: Ich bin sehr stolz, dass wir gegen einen Top-Gegner, der zu den besten Mannschaften der Liga gehört, so ein Spiel abgeliefert haben", erklärte Nowak, der mit seinem Team nun von der Pole Position in den letzten Spieltag geht. Münster empfängt den 1. FC Köln II (Platz 6), Essen hat Rot Weiss Ahlen (Rang 9) vor der Brust. "Gegen Ahlen haben wir jetzt eine Aufgabe zu erledigen", so Nowak. Ein Sieg und im Fernduell nur ein Tor weniger als die Preußen, dann wäre RWE Drittligist. "Das wird ein Spektakel", sagte Rödinghausens Coach Carsten Rump.