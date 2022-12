Pole Marciniak pfeift das WM-Finale

Das WM-Finale ist nicht nur für die Spieler das Highlight der Karriere, auch Schiedsrichter werden für ihre Leistungen für die wohl wichtigste Partie ihres Lebens berufen. Das WM-Finale in Katar darf der Pole Szymon Marciniak leiten.

Für Marciniak ist das Turnier in Katar bereits seine zweite Weltmeisterschaft als Hauptschiedsrichter. Bereits 2018 leitete der 41-Jährige, der seit 2015 zur Elite-Kategorie der UEFA, also zu den europäischen Top-Schiedsrichtern gehört, zwei Partien bei der Weltmeisterschaft in Russland.

Unter anderem pfiff Marciniak den deutschen Last-Minute-Sieg gegen Schweden, schickte dabei Jerome Boateng vom Platz und zeigte insgesamt keine gute Leistung (kicker-Note 5,0).

Dennoch etablierte sich Marciniak über die Jahre zu einem Top-Schiedsrichter. So durfte er 2015 das Finale der U-21-Europameisterschaft pfeifen und war auch 2016 bei der EM in Frankreich im Einsatz. Lediglich die Europameisterschaft im vergangenen Jahr verpasste der Pole aufgrund von Nachwirkungen einer Corona-Infektion, dafür leitete er dann im Winter 2021 drei Spiele im Arab-Cup, dem arabischen Pendant zur EM.

Dankert als "Stand-by VAR" im Einsatz

Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist das Finale sein insgesamt drittes Spiel - und beide Mannschaften hatten bereits mit Marciniak zu tun. In der Gruppenphase leitete er den 2:1-Erfolg der Franzosen gegen Dänemark (kicker-Note 2,5), im Achtelfinale dann das 2:1 der Albiceleste über Australien (kicker-Note 3,0). Als Assistenten an den Linien komplettieren Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz das polnische Schiedsrichter-Trio.

Auch ein Schiedsrichter des DFB wird am Finale beteiligt sein: Referee Bastian Dankert steht für das Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr) im Lusail Stadion als "Stand-by VAR" auf Abruf. Das Spiel um Platz drei am Samstag (16.00 Uhr) zwischen Kroatien und Marokko leitet der Katarer Abdulrahman Al Jassim.