Polaris: Mehr als nur eine Messe - die Kunst der Influencer-Convention

Im Herzen Hamburgs verschmelzen Pixel mit Passion. Die Polaris baut eine perfekt auf die Community zugeschnittene Convention. Wir haben sie besucht.

Es ist ein bunter Themenstrauß, mit dem die Polaris in Hamburg das Publikum anziehen wollte - und das auch schaffte. "Der ganze Nerdmix", wie es ein Besucher der Veranstaltung zusammenfasste, wurde hier geboten. Von Anime über Indie- und Brettspiele, japanische Kultur, professionelle Zeichner, Retrogames und Flohmärkte bis hin zu Content Creatorn.

Das Konzept funktionierte 2023 so gut, dass bereits am ersten Tag mehr Menschen kamen als 2022 insgesamt. 27.000 hatte der Veranstalter letztlich gezählt, über drei Tage verteilt. Die Tickets kosteten 35 Euro für einen Tag, Verpflegung hatte übliche Messepreise: Den Kaffee gab es nicht für unter vier Euro und eine Mahlzeit schlug mit zehn Euro zu Buche. Aber rechtfertigt die Polaris einen Besuch? Wir haben es uns angesehen.

Zwei Hallen plus Außenfläche gab es 2023. Nächstes Jahr soll es mehr werden. Hamburg Messe und Congress GmbH / Rolf Otzipka

Es ist eine Messe, die vielfach noch unter dem Radar fliegt. Die gamescom in Köln und Dreamhack in Hannover machen viel Werbung für ihre Belange. In Leipzig ist mit dem Games-Convention- und Buchmessen-Bonus ebenfalls eine neue Veranstaltung gestartet - die Caggtus. In Hamburg versteht sich die Polaris aber ebenso wie die anderen nicht mehr als "Messe", sondern sie ist eine Convention. Festival ist das Wort, das Messeveranstalter zuletzt immer wieder bemüht haben. Es geht nicht mehr ums Schauen, um Neuheiten, sondern ums Treffen, um Aktivierung und um Content Creator aka Influencer.

Japanische Kultur gefällig? Die Polaris widmete dem Thema eine ganze Zone. Hamburg Messe und Congress GmbH / Rolf Otzipka

Die Polaris sticht genau in diese Thematik: Influencer mit japanischer Kultur vermengen, viel Essen anbieten, Cosplay-Weltrekorde aufstellen und noch ein paar Games dabei zeigen. So waren einige Publisher wie Capcom vor Ort und es gab eine Indie-Area, die vergleichbar mit der auf der gamescom ist - nur kleiner. Nicht verwunderlich, der Organisator ist derselbe.

Bemerkenswert: Nintendo zeigte seine neuen Spiele - auf der gamescom, der eigentlichen Branchenmesse, hatte der japanische Spieleentwickler das vermieden.

Gutes Hallenkonzept um Influencer gebaut

Die Areas wurden alle mit Containern geteilt. Hier die Gaming-Zone. Hamburg Messe und Congress GmbH / Rolf Otzipka

Unterteilt sind die zwei Hallen der Polaris in fünf Zonen: japanische Kultur mit Namensgeber Ninotaku, Zeichner, Verpflegung und Einkaufen und schließlich Bühne mit "Meet & Greet" für die Influencer.

Das Konzept funktioniert gut, am Freitag ist ausreichend Platz, sich zu bewegen, an die Stände zu gehen, sich zu unterhalten oder Brett- und Videospiele zu zocken. Auch die Orientierung funktioniert. Samstag wurde es dann merklich voller.

Die Veranstaltung ist insgesamt um die Influencer gebaut. Zwar war am Freitag viel Raum an den meisten Stellen, die Menschenansammlungen zeigten aber deutlich, wo der Fokus der Besucher lag. Für kein Indiespiel musste man länger als fünf Minuten warten, für etwas zu Essen durfte eine halbe Stunde eingeplant werden. Tauchte ein Content Creator zur Signierstunde auf, wurde die Schlange lang und der Platz rar.

Wo Gronkh siginiert, wird es voll. Die Polaris ist um Influencer gebaut. Hamburg Messe und Congress GmbH / Rolf Otzipka

Als Headliner hatte die Polaris unter anderem Gronkh geladen und auch Jasmin Sibel aka Jasmin Gnu, die in der Pressemitteilung zitiert wird: "Ich konnte mir Zeit für meine Community nehmen und mich entspannt mit anderen Creator:innen und Kollegen austauschen. Ich liebe auch den großen Cosplay-Bereich, ich finde es cool, die ganzen aufwendigen Kostüme in den Hallen zu bewundern."

Die Verkleideten kamen ebenso zahlreich: Die Convention stellte am Sonntag einen Weltrekord mit 492 Gaming-Cosplayern an einem Ort auf.

Polaris trifft den Nerv

Auch die Cosplayer kamen zahlreich - es reichte sogar zum Weltrekord. Hamburg Messe und Congress GmbH / Rolf Otzipka

Die Polaris mausert sich also zur relevanten Publikumsmesse: Veranstalter Super Crowd trifft genau den Nerv der Community, die in Scharen herbeiströmte. Zum Vergleich: Die gamingzentrierte Caggtus in Leipzig besuchten etwa halb so viele Leute. Gut gemacht war sie obendrein, wer von allem etwas möchte, japanische Kultur und Essen erleben will, einem Influencer folgt - für den ist die Polaris die perfekte Veranstaltung. 2024 will man die Ausstellungsfläche weiter vergrößern. Dann ist vielleicht auch eSport wieder mit dabei, der 2023 zwar gelistet war, aber nicht stattfand.