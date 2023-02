Polanski sieht Münster als "Reifeprüfung" für seinen Fohlen-Nachwuchs

Als Tabellenzweiter der Regionalliga West wird die U 23 von Borussia Mönchengladbach am nächsten Spieltag den Spitzenreiter und Aufstiegsfavoriten SC Preußen Münster zum Topspiel empfangen, könnte mit einem Sieg den Rückstand zur Spitze um drei Punkte verkürzen.

Gladbach-Coach Eugen Polanski fand die Leistung seines Team in Düsseldorf zu passiv. IMAGO/Fotografie73

Borussia-Trainer Eugen Polanski (36) nutzte den gelungenen Ligastart im neuen Jahr (3:1 bei Fortuna Düsseldorf II) dennoch nicht für eine "Kampfansage" in Richtung Münster und möglichen Meisterschaftskampf. "Tabellarisch ist es natürlich ein Spitzenspiel, das wir auch gerne gewinnen wollen", sagt der frühere Bundesligaprofi, der aktuell an der DFB-Akademie die Ausbildung zur Pro Lizenz (früher Fußball-Lehrer) absolviert. "Zwischen einer U 23 und einer Männermannschaft wie Münster besteht aber schon noch ein deutlicher Unterschied. Ich denke, auf Strecke sind die Preußen zu stark und zu stabil, um sie von der Tabellenspitze zu verdrängen."

Dennoch sieht Polanski das Duell mit dem Ligaprimus als "Reifeprüfung", wie weit die Entwicklung seines Teams fortgeschritten ist. "Es muss unser Ziel sein, an unsere Grenzen zu kommen. Dann können wir auch Münster Probleme bereiten", meint der Gladbacher Trainer, der nach dem Re-Start in Düsseldorf noch "viel Luft nach oben" ausgemacht hatte.

So ärgerte Polanski vor allem die Passivität nach der etwas glücklichen Führung. "Die Phase nach dem 1:0 hat mir nicht gefallen. Wir waren zu langsam in unseren Aktionen", bemängelte der Borussia-Trainer. Die Fortuna nutzte das zum zwischenzeitlichen Ausgleich, stand am Ende aber mit leeren Händen da.

Dass mit dem zu Rot-Weiss Essen in die 3. Liga gewechselten Jungprofi Torben Müsel ein Leistungsträger der ersten Halbserie (zehn Einsätze, fünf Tore, zwei Vorlagen) nicht mehr zur Verfügung stand, fiel deshalb auch nicht ins Gewicht. "Wir freuen uns, dass Torben in Essen die Möglichkeit bekommt, im Profibereich Fuß zu fassen", betont Polanski: "Bei uns ist das die Chance für andere Spieler sich zu bewähren."

Gut für Gladbach: Im Gegensatz zum Auftaktspiel werden gegen Münster mit den beiden defensiven Mittelfeldspielern Enrique Lofolomo (nach Gelbsperre) und Per Lockl (Infekt) zwei Stammspieler wieder zur Verfügung stehen. Dagegen wird Offensivspieler Joshua Holtby (Blinddarm-OP) wohl auch gegen seinen Ex-Klub fehlen.