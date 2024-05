Pokalheld Oppie verlängert langfristig in Bielefeld

Louis Oppie hat seinen Vertrag bei Arminia Bielefeld langfristig verlängert. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger überzeugte die Verantwortlichen insbesondere mit seinen Fähigkeiten im Spiel nach vorne, die ihn jüngst zum Pokalhelden werden ließen.

Im vergangenen Sommer war Louis Oppie aus der Regionalliga Nord von Hannover 96 II nach Bielefeld gewechselt, wo er sich beim DSC schnell zur Stammkraft entwickelte. Ab dem 10. Spieltag hatte der 22-Jährige seinen Platz in der Anfangsformation der Arminia sicher und absolvierte 34 Drittliga-Spiele in der abgelaufenen Saison. Viele weitere sollen noch hinzukommen, am Mittwoch verlängerte Oppie seinen Vertrag und bleibt "langfristig" auf der Alm.

"Louis Oppie hat sich bei uns als junger Spieler bemerkenswert entwickelt. 27 Einsätze über die vollen 90 Minuten - seine Leistungsdaten zeigen eindrucksvoll, wie wertvoll er für unsere Mannschaft geworden ist. Insbesondere seine Distanzschüsse, seine gefährlichen Standards und sein Offensivdrang zeichnen ihn aus", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Sein Faible für das Spiel nach vorne stellte der Linksverteidiger nicht nur in der Liga unter Beweis (vier Tore), sondern zuletzt auch im westfälischen Landespokal, wo er beim 3:1 im Endspiel gegen den SC Verl mit seinem frühen Doppelpack zum Pokalhelden avancierte.

Doch nicht nur die offensiven Fähigkeiten haben Mutzel und Kniat überzeugt. "Auch im Spiel gegen den Ball hat sich Louis im Laufe dieser Saison enorm verbessert. Wir freuen uns sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg mit ihm weitergehen werden, denn auch seine Entwicklung sehen wir noch nicht abgeschlossen."

"Nach dieser intensiven Saison, in der ich sowohl als Spieler als auch als Person den nächsten Schritt gehen konnte, bin ich dankbar und stolz, dass ich auch in den kommenden Jahren hier bei der Arminia spielen werde", freut sich Oppie über seinen Verbleib in Ostwestfalen: "Ich bin in meinem ersten Drittligajahr zum Stammspieler gereift. Diese positive Entwicklung möchte ich unbedingt weitergehen, vor allem mit diesem Umfeld, diesen Fans und dieser Mannschaft. Ich spüre hier Vertrauen und einen verlässlichen, wertschätzenden Umgang."