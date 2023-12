Pokalheld mit Millionen Followern: El-Jindaouis "perfekte Geschichte"

Sein Profi-Debüt im Alter von 27 Jahren krönte Nader El-Jindaoui mit einem verwandelten Elfmeter im erfolgreichen Pokal-Shootout gegen den Hamburger SV (5:3). Es war für den spätberufenen Berliner Jungen, der in Social Media seit Jahren ein Star ist, "eine perfekte Geschichte".

Er hatte das Glück geküsst, aber Worte dafür zu finden, das war gar nicht so einfach. "Ich hab's bis jetzt immer noch nicht realisiert. Ich glaube, ich brauche ein paar Stunden dafür, vielleicht eine Nacht", sagte Nader El-Jindaoui am sehr späten Mittwochabend in den Katakomben des Berliner Olympiastadions.

Es war ein Abend voller Wendungen und mit einem irren Spannungsbogen, mit sechs Toren in 120 Minuten und acht weiteren im Elfmeterschießen, ein Pokalfight reinster Prägung, zwei Teams auf Augenhöhe und mit offenem Visier - und ein Spiel, das eine Menge Geschichten hervorbrachte, auch seine, die eine besondere ist.

"Es war einfach unbeschreiblich. Es war wie ein Traum"

Als Fußballer war bislang die Regionalliga sein Habitat, als Influencer agiert er mit surrealen Follower-Zahlen auf Champions-League-Niveau. Jetzt nähern sich beide Welten an. "Es ist unglaublich. Ich habe mein ganzes Leben lang dafür gekämpft", sagte El-Jindaoui. "Heute war's so weit. Dass wir weitergekommen sind, ist die Kirsche auf der Torte. Es war einfach unbeschreiblich. Es war wie ein Traum."

Schon drei Tage zuvor im Zweitliga-Spiel gegen die SV Elversberg (5:1) saß der Offensivspieler, sonst für Herthas U 23 am Start, auf der Bank der Profis. Doch weil Hertha hoch führte, bekam Gustav Christensen als Joker den Vorzug. Am Mittwoch gegen den HSV schlug El-Jindaouis Stunde. Nach 80 Minuten löste er Florian Niederlechner ab - und lieferte nach anfänglicher Nervosität einen Arbeitsnachweis, der sich sehen lassen konnte.

"Den Anlauf habe ich seit meiner Jugend"

Den 3:3-Ausgleich in der letzten Minute der Verlängerung leitete er mit einer Spielverlagerung ein, im finalen Elfmeterschießen verwandelte er für Hertha den dritten der fünf Strafstöße. "Den Anlauf habe ich seit meiner Jugend", erzählte der Debütant später. "Und dann dachte ich: einfach in die Mitte. Es hatte noch keiner in die Mitte geschossen, dann bin ich heute der, der in die Mitte schießt."

Der Plan ging auf, Hertha erreichte erstmals seit der Saison 2015/16 das Viertelfinale im DFB-Pokal - mit dem Mann als einem der Protagonisten, der bei Youtube (1,57 Millionen Follower mit dem Kanal "Die Jindaouis“), Instagram (2 Mio. Follower) und TikTok (2,6 Millionen Follower) eine XXL-Community erreicht. "Ich spiele mein Leben lang Fußball. Auch wenn manche sagen, ich bin Influencer - aber ich bin ein Fußballer und teile ein bisschen mein Leben", sagte El-Jindaoui. "Ich bin Fußballer. Und so fühle ich mich auch. Ich hoffe, ich konnte das heute unter Beweis stellen."

"Ich hab' mich in die Kurve verliebt"

Das konnte er - in seiner Heimatstadt: "Ich hab' mich in die Kurve verliebt. Ich bin ein Berliner Junge. Dass ich mein Debüt in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, feiern durfte, ist eine perfekte Geschichte. Wenn ich eine Geschichte schreiben könnte, würde ich sie so schreiben. Ich hoffe, das ermutigt Leute da draußen, ihre Träume niemals loszulassen."

Zwischendurch war der Junge mit den palästinensischen Wurzeln ein paar Jahre auf Wanderschaft, er suchte sein fußballerisches Glück im Osten, im Süden und im Westen - und kam doch zurück. Nach den Anfängen bei den Reinickendorfer Füchsen und Tennis Borussia Berlin zog es den Offensivallrounder in der Jugend zu Energie Cottbus und dem Chemnitzer FC, später zu den U-23-Teams von Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf. Im Sommer 2020 ging er zurück nach Berlin, nach zwei Jahren beim Nordost-Regionalligisten Berliner AK holte ihn im Sommer 2022 Hertha - als Leitfigur für die U23, aber auch mit Blick auf seine Zugkraft speziell bei Jugendlichen.

Jetzt spülte ihn der Ausfall mehrerer Akteure - Bence Dardai, Palko Dardai, Ibrahim Maza, Marten Winkler, Jeremy Dudziak - ins Profi-Team. "Ich hoffe, dass die Jungs zurückkommen und alle wieder gesund werden", sagte El-Jindaoui. "Wenn ich helfen kann, hoffe ich, dass ich helfen werde. So ist Fußball. Wenn welche ausfallen, bekommen andere die Chance. Gottseidank konnte ich das Vertrauen des Trainers heute zurückzahlen."

"Er hat eine geile Finte, eine geile Bewegung"

Pal Dardai wurde an diesem Abend der vielen Geschichten auch nach diesem 27-Jährigen mit der nicht wirklich linearen Fußballer-Biographie gefragt. "Er hat eine geile Finte, eine geile Bewegung", erklärte Herthas Coach. "Meine Aufgabe ist es, die Jugendspieler groß zu machen und Werte zu schaffen. Er ist schon 27. Wenn er bei uns trainiert, trainiert er für sein Leben. Jeden Tag gibt er vollen Einsatz. Das habe ich honoriert. Wenn wir ehrlich sind: Er kommt aus dem Nirgendwo-Land. Er darf keinem jungen Spieler den Platz wegnehmen. Gustav und Derry (Christensen und Scherhant, d. Red.) sind noch jung, Ibu Maza kommt zurück, Bence Dardai auch." Aber: "Ich arbeite sehr gerne mit Nader. Heute hat er geholfen." Und war inmitten all der glücklichen Berliner vielleicht der glücklichste.

"Dann hab' ich gesagt, warum nicht, ich schieße"

Nader El-Jindaoui wollte - es ging auf Mitternacht zu - zügig in die Kabine, "mit den Jungs feiern". Aber vorher sagte er noch etwas in eigener Sache, und wie alles klang es entschlossen und demütig zugleich: "Ich bin noch nicht fertig. Ich will Gas geben, der Mannschaft helfen, wie es nur geht - und dann sehen, was die Zukunft so bringt." Er ist bereit für die Zukunft. Und als er zum dritten, vierten, fünften Mal an diesem besonderen Abend seine besondere Geschichte erzählt und seinen cool verwandelten Elfmeter auf Nachfrage seziert hatte, da sprach er die größte aller Wahrheiten sehr gelassen aus: "Es wollte nicht jeder von uns schießen. Dann hab' ich gesagt, warum nicht, ich schieße. Am Ende ist es nur Fußball. Natürlich ist der Druck höher. Aber am Ende ist es nur Fußball."