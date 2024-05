Pokalheld Jenssen empfiehlt: "Habt keine Angst und genießt es"

Ruben Jenssen spielte in Summe "nur" dreieinhalb Jahre für den 1. FC Kaiserslautern. Doch in dieser Zeit ist er den Fans in der Pfalz ans Herz gewachsen - und der Verein ihm. Unter anderem wegen eines ganz speziellen Treffers.

Es ist in diesem Fall wirklich unpraktisch, dass die Fußballigen in Norwegen nach dem Kalenderjahr spielen. Ruben Jenssen, Kapitän bei Tromsö IL, hat daher kein freies Wochenende. "Ich wäre sehr gerne nach Berlin gekommen, habe am Samstag um 18 Uhr aber selbst ein Spiel. Spätestens zur zweiten Halbzeit sitze ich vor dem Fernseher und drücke dem FCK die Daumen", erzählt der 36-Jährige im Gespräch mit dem kicker.

Jenssen kam im Sommer 2013 von seinem Heimatklub Tromsö auf den Betzenberg. Zweimal verpasste er mit dem FCK als Tabellenvierter den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp. Doch schon damals sorgte der Traditionsverein im DFB-Pokal für Furore - ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen.

Die Fans als Trumpf - damals wie heute

"Das war ein sehr emotionales Spiel und eine meiner schönsten Erinnerungen mit dem FCK", blickt Jensen zurück auf die Partie am 12. Februar 2014. Leverkusen war zu diesem Zeitpunkt Zweiter in der Bundesliga und stand im Achtelfinale der Champions League. Aber im Pokal kickte der FCK die Werkself in der Verlängerung raus. "Was uns die Fans in diesem Spiel für einen Kick gegeben haben, das war der Wahnsinn. Die mehr als 4000 Menschen aus Kaiserslautern waren so viel lauter als der gesamte Rest im Stadion. Diesen Vorteil wird der FCK auch jetzt in Berlin haben“, betont Jenssen.

Die Roten Teufel lieferten sich mit Bayer 04 einen echten Pokalfight. In der Verlängerung gehörten die großen Momente dem Außenseiter. Als Mohamadou Idrissou in der 98. Minute einen Foulelfmeter rechts am Tor vorbeischoss, keimte in Leverkusen Hoffnung auf, die Blamage noch abwenden zu können. Doch diese Rechnung hatten sie ohne Jenssen gemacht. "Ich sehe die Flanke von Mo Idrissou kommen, hatte genug Zeit und habe mir nur gedacht: Bleib ruhig", erinnert sich der Siegtorschütze. In der 114. Minute flog Jenssens Volleyschuss unhaltbar an Bernd Leno vorbei ins Netz. Der FCK stand im Halbfinale.

"Wir haben damals gezeigt, wie es geht, und ich kann der jetzigen Mannschaft nur empfehlen: Macht es genau so! Habt keine Angst, genießt es, ihr habt nichts zu verlieren. So ein Spiel macht einfach nur Spaß", betont Jenssen zehn Jahre später: "Um zu gewinnen, musst du natürlich alles richtig machen, besonders beim Verteidigen. Je länger die Null steht, desto größer wird der Druck für Leverkusen. Von Minute zu Minute. Das ist das Schöne am Fußball, dass auch der kleinste Underdog immer eine Chance hat."

Schon damals dabei: Jean Zimmer

Für Jenssen und seine damaligen Kollegen, unter anderem der heutige FCK-Kapitän Jean Zimmer in seinem ersten Profijahr und der jetzige Teammanager Florian Dick, war im Halbfinale Endstadion. Der FCK zog das maximal undankbare Los: In München stand es gegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern, inzwischen trainiert von Pep Guardiola, am Ende 5:1.

Jenssen verabschiedete sich 2016 "schweren Herzens" zum FC Groningen in die niederländische Eredivisie - doch den FCK behielt er im Herzen. Als der Klub im Januar 2018 als Tabellenschlusslicht mit zehn Punkten Rückstand aufs rettende Ufer der 3. Liga entgegentaumelte, folgte Jenssen dem Hilferuf und kam zurück: "Als ich gekommen war, waren wir gefühlt fast schon abgestiegen. Die Stimmung war von Anfang an schlecht. Wir hatten zwar die Hoffnung, aber die 35 Punkte waren am Ende einfach zu wenig. Das tut immer noch richtig weh."

Als Kapitän auf der Erfolgsspur: Mit Tromsö IL spielt Jenssen kommende Saison in der Conference League. IMAGO/NTB

Betze-Besuch ist geplant

95 Spiele hat der zentrale Mittelfeldspieler in Summe für den FCK gemacht. Früher oder später will er dem Betzenberg mal wieder einen Besuch abstatten: "Auf jeden Fall!" Spätestens nach dem Karriereende ist die Zeit dafür. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Dann werde ich mal schauen, ob ich noch die Qualität habe, weiter zu spielen", erzählt der 39-malige Nationalspieler Norwegens.

Seine drei kleinen Kindern freuen sich schon darauf, wenn der Papa mehr Zeit hat. "Der älteste ist in Kaiserslautern geboren und sagt immer, dass er deutsch sei. Dabei spricht er kein Wort Deutsch", sagt Jenssen lachend. Auch wenn er selbst etwas aus der Übung ist, kann sich sein eigenes Deutsch immer noch hören lassen. Erst Recht nach dieser Auffrischung. "Jetzt kann ich wieder mehr mit Touristen sprechen", so Jenssen lachend.

Vor dem absehbaren Karriereende und Ausflügen ins Fritz-Walter-Stadion stehen in wenigen Monaten nochmal ein paar Höhepunkte auf dem Programm. "Wir haben uns für die Conference League qualifiziert", berichtet Jenssen. Wie unpraktisch, dass der FCK im Falle eines Pokalsiegs in der Europa League starten darf. Auf dieses Wiedersehen hätten sich alle Beteiligten gefreut.