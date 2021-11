"Pokalheld" Bartels: Nachholbedarf gegen "eklige" Heidenheimer

Fin Bartels machte diese Woche nochmals einen kurzen gedanklichen Ausflug zur Pokalsensation gegen Bayern. Im Hier und Jetzt heißt die Herausforderung 1. FC Heidenheim. Die Kieler und speziell der 34-Jährige haben hier einiges gerade zu rücken.

Vergoldeter Fußabdruck auf dem DFB-Pokal-"Walk of Fame"

Am gestrigen Donnerstag stieg Fin Bartels in die Gilde von Deutschlands Topfußballspielern auf - auf einer Stufe mit Oliver Kahn, Günter Netzer oder Robert Lewandowski. Was war passiert? Eine Fachjury und Fans wählten den Kieler Offensivspieler zum "Pokalhelden" der vergangenen Saison. Damit wurden vor allem seine Leistungen beim sensationellen Heimsieg gegen den FC Bayern gewürdigt (Ausgleichstreffer und entscheidender Elfmeter) - zum Lohn gab es einen vergoldeten Fußabdruck, der auf dem DFB-Pokal-"Walk of Fame" am Olympiastadion verewigt wird.

Sieg gegen Dresden genau zur richtigen Zeit

Eine schöne Erinnerung für Bartels, ehe er mit der KSV am Sonntag beim 1. FC Heidenheim wieder ins Zweitliga-Geschehen eintaucht. Die Störche gehen den nächsten Abschnitt der Saison mit breiter Brust an. "Der Sieg gegen Dresden vor der Länderspielpause war enorm wichtig, wir hatten zwar schon vorher den richtigen Weg eingeschlagen, die Leistungen gingen peu à peu nach oben, aber natürlich musst du irgendwann punkten, sonst gerätst du komplett in den Strudel", so Bartels in einem Interview auf der vereinseigenen Internetseite.

Dem Abstiegsstrudel sind die Kieler trotz vier Zweitliga-Partien ohne Niederlage (davon dreimal 1:1) noch nicht endgültig entronnen, schließlich liegt Platz 16 nur zwei Zähler entfernt und der dort befindliche SV Sandhausen hat zudem eine Partie weniger ausgetragen - diese steigt allerdings beim aktuellen Tabellenführer FC St. Pauli am nächsten Mittwoch.

Dort ist es immer sehr eklig zu spielen. Sie sind seit Jahren in der 2. Liga, haben ein konstant hohes Niveau, befinden sich immer eher im oberen als im unteren Tabellenbereich

Die Aufgabe für die Kieler heißt am Sonntag Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Dort ist es immer sehr eklig zu spielen. Sie sind seit Jahren in der 2. Liga, haben ein konstant hohes Niveau, befinden sich immer eher im oberen als im unteren Tabellenbereich", schätzt Bartels den kommenden Gegner als schwer zu bespielen ein. Auf was es ankommen wird für den Techniker? "Zweikämpfe, Bereitschaft - aber auch den Fußball spielen, den wir zuletzt gezeigt haben."

5:3 - Kiels letzter Sieg in Heidenheim 2017

Dass die Störche bei den Heidenheimern sich zuletzt schwertaten, belegt auch die Statistik. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 15. Oktober 2017 und ist damit über vier Jahre her. Damals hieß es in einem turbulenten Spiel 5:3 für die Kieler, am Sonntag würde Bartels "ein 1:0 reichen, dann würden wir stabiler stehen".

Bartels bittere FCH-Bilanz

Bartels selbst hat bislang gegen die Heidenheimer auch noch keine Beine ausgerissen. Weder ein Tor noch ein Sieg war ihm gegen den FCH vergönnt - der Verein von der Ostalb genießt in Bartels Zweitliga-Bilanz damit ein (negatives) Alleinstellungsmerkmal. "Das muss jetzt geändert werden", nimmt sich der 188-malige Zweitligaspieler in die Pflicht.