Pokalfinale doch nicht betroffen: FCK-Verteidiger Toure für drei Spiele gesperrt

Der 1. FC Kaiserslautern muss im DFB-Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Samstagabend doch nicht auf Verteidiger Almamy Toure verzichten. Dessen Drei-Spiele-Sperre beschränkt sich auf Meisterschaftsspiele.

Das 5:0 des 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig im letzten Zweitliga-Spiel der Saison 2023/24 hätte eine große Party werden können. Wäre da nicht die 57. Minute gewesen, als mit Almamy Toure beim Stand von 3:0 die Pferde durchgingen.

Nachdem BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann eine Flanke abgefangen hatte, trat Lauterns Verteidiger den Weg zurück in die eigene Hälfte an. Noch im Strafraum stellte sich Braunschweigs Jannis Nikolaou in den Weg, weswegen Toure diesen unsanft aus dem Weg räumte - der 28-Jährige traf seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen von hinten am Oberkörper.

Referee Florian Heft (kicker-Note 1,5), der die Situation genauestens beobachtet hatte, zögerte nicht und zeigte Toure die Rote Karte. Wegen der Tätlichkeit musste der FCK befürchten, Toure könnte auch für das DFB-Pokalfinale gegen den Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen am kommenden Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gesperrt werden.

Am Dienstagnachmittag aber teilte das DFB-Sporgericht mit, dass Toure "im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt" wurde. "Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt", so der DFB auf seiner Website.

"Pokalspieler" Toure

Sprich: Das Highlight in Berlin ist nicht betroffen. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Toure kam für den FCK in dieser Saison nach seiner Verpflichtung Mitte November auf elf Einsätze, zehn davon von Beginn an (ein Tor, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,91). Im DFB-Pokal kam Toure im Achtel-, Viertel- und Halbfinale jeweils über die volle Distanz (je kicker-Note 2,5) zum Zug, beim 2:0 in Saarbrücken traf er einmal selbst und bereitete das zweite Tor vor.