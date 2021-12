Pokal-Viertelfinale: Löwen vs. Kiel - Losglück für den SCM

Am Freitagvormittag wurde das Viertelfinale im DHB-Pokal ausgelost - obwohl einer der Mitfavoriten sein Ticket erst noch lösen muss.

Er will mit dem THW Kiel zum letzten Final Four nach Hamburg: Kreisläufer Patrick Wiencek. imago images

Als Losfee fungierte am Freitag in der HBL-Geschäftsstelle in Köln mit Nadine Apetz die erste deutsche Boxerin bei Olympia. Die 35-Jährige wies Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe den anspruchsvollen Gegner MT Melsungen zu.

Ein Highlight ist sicherlich das Gastspiel des THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Traditionsklub Gummersbach genießt als Zweitligist Heimrecht gegen den HC Erlangen.

Auf wen Minden in einem Auswärtsspiel trifft, steht noch nicht ganz fest. Denn: Der letzte Viertelfinalist wird am 21. Dezember zwischen Zweitligist ASV Hamm-Westfalen und dem verlustpunktfreien Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ermittelt. Sollte sich der SCM dabei erwartungsgemäß durchsetzen, stünden die Chancen aufs Halbfinale gut.

Ziel der verbliebenen neun Mannschaften ist das Final Four (23./24. April 2022), das nach dann 29 Jahren letztmals in Hamburg ausgetragen wird, ehe es nach Köln umzieht. Zuvor muss aber noch die Hürde Viertelfinale genommen werden, die für den 5. und 6. Februar 2022 terminiert ist.

Das DHB-Pokal-Viertelfinale im Überblick:

ASV Hamm-Westfalen / SC Magdeburg - TSV GWD Minden

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel

TBV Lemgo Lippe - MT Melsungen

VfL Gummersbach - HC Erlangen