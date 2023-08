Pokal-Krawalle: Lok Leipzig will Täter zur Rechenschaft ziehen

Nach den Ausschreitungen im DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt läuft die Suche nach den Tätern. Der 1. FC Lok Leipzig hat angekündigt, für die auf ihn zukommenden Strafen die Verursacher in Regress zu nehmen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das von Krawallen arg getrübte Leipziger Pokal-Fußballfest vom vergangenen Sonntag zieht auch einige Tage später immer noch weite Kreise. Nach der vom Verein veröffentlichten, kompromisslosen Stellungnahme müssen die Geschehnisse nun sachlich und juristisch aufgearbeitet werden. Die Verantwortlichen in Probstheida wollen im Kampf gegen die Windmühlen aus Hass und Gewalt auf den eigenen Rängen nicht klein beigeben, auch wenn die Suche nach Ursachen dem Stochern im Nebel gleicht.

Lok-Trainer Almedin Civa, der sich nach der Partie gegen Eintracht Frankfurt bereits überaus emotional zu den Missständen in den Kurven dieses Landes und vor allem innerhalb der Gesellschaft geäußert hatte, verlieh seinen Aussagen am Dienstag nicht minder bestimmt Nachdruck: "Ich stehe voll und ganz zu dem, was ich gesagt habe. Das, was einige Idioten da gemacht haben, entspricht nicht den Werten, die ich an meine eigenen Kinder oder Spieler weitergeben will." Dabei habe sich Civa bei seinen ungefilterten Ausbrüchen sogar noch zurückhalten müssen: "Wenn ich alles zu dem Thema sagen würde, was ich sagen möchte, dann könnten wir stundenlang zusammen sitzen."

Den Image-Schaden wird man kaum beziffern können. Alexander Voigt, Geschäftsführer

Sitzfleisch wird nun leider auf juristischem Parkett beansprucht werden müssen. Laut Geschäftsführer Alexander Voigt wird man "alles in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem DFB tun, was nötig ist, um die Krawallmacher zu identifizieren." Der entstandene finanzielle Schaden sei signifikant, doch vor allem "den Image-Schaden wird man kaum beziffern können." Die Mittel zur Aufklärung sind mannigfaltig: "Wir haben mit der Polizei einen guten Austausch, weil wir sehr daran interessiert sind, die Täter zu ermitteln. Auch die TV-Aufnahmen werden helfen, weitere Erkenntnisse zu gewinnen."

Jene Erkenntnisse sollen genutzt werden, um die Übeltäter für ihre "Ego-Show" geradestehen zu lassen: "Unser Ziel ist es, die Strafen, die vom Sportgericht auferlegt werden, auf die Täter abzuwälzen." Es ist die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber die Linie des Vereins ist klar definiert: "Wir werden den Personen, die wir klar erkennen können, Stadionverbote zukommen lassen." Ab dem 30. September wird zudem eine neue Überwachungstechnik im Stadion installiert sein - eine NOFV-Auflage: "Mit Hilfe dieser Kameras werden brutal gute Bilder entstehen, die zur Vereitelung und Abschreckung dienen können." Ob die Gäste aus Frankfurt, mit denen "ein professioneller und respektvoller Umgang herrscht", durch Einnahmenverzicht einen Beitrag zur finanziellen Abfederung des Schadens leisten wollen, ist nicht bekannt - als Bittsteller will man keinesfalls vorstellig werden.

Die Ursprünge solch sinnbefreiter Gewalt liegen freilich tiefer verwurzelt, als im Fundament des Bruno-Plache-Stadions. Es sei laut Lok-Präsident Torsten Kracht "ein gesamtdeutsches Problem", dem man entschieden entgegenstehen müsse. Der Verein habe sämtliche Vorkehrungen für die Ausrichtung eines Hochrisiko-Spiels getroffen, Geschäftsführer Voigt sagte: "Mehr Sicherheit kann man gar nicht haben. Wir haben über 200 gewerbliche Ordner eingestellt - und du kriegst das trotzdem nicht gelöst." Der Verein möchte sich lieber gestern als heute von jeglicher, aus den eigenen Reihen empor sprießender Gewalt, distanzieren - allein die Handhabe fehlt.

Ich verliere nicht den Spaß, denn dieser Sport ist meine Leidenschaft! Almedin Civa, Trainer und Sportlicher Leiter

Civa, der "mit so einer Scheiße" schon sein ganzes Leben zu kämpfen hat und der dem Fußball aufgrund bedenklicher Tendenzen zwischenzeitlich beinahe schon den Rücken zugekehrt hätte, appelliert: "Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht resigniere, sondern weiter kämpfe. Ich verliere nicht den Spaß, denn dieser Sport ist meine Leidenschaft!"

Nun holt die Loksche zunächst die Regionalliga-Realität wieder ein - hoffentlich wieder normaler Fußball, wie ihn nicht nur Civa so sehr liebt.