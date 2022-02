Pokal-Blamage: Rangnick mit der "Art und Weise mehr als zufrieden"

Der FA Cup war für Manchester United die noch wahrscheinlichste Chance auf einen Titel in dieser Saison, das volle Aufgebot der Red Devils scheiterte jedoch am Zweitligisten Middlesbrough.

Youngster Anthony Elanga war zu bemitleiden, das erst 19-jährige Eigengewächs verschoss den entscheidenden Elfmeter im nervenaufreibenden FA-Cup-Duell mit Zweitligist FC Middlesbrough. Verantwortlich für das blamable Ausscheiden war Elanga jedoch bei weitem nicht, ManUniteds volle Kapelle kam in 120 Minuten nicht über ein 1:1 gegen den Tabellen-Siebten der Championship hinaus.

Die nächste Titelchance für die Red Devils ist somit dahin - der in der Premier League enteilte Rivale Manchester City ist nicht mehr einzuholen, im League Cup scheiterte man bereits in der 3. Runde an West Ham. Bleibt noch die Champions League, wo United am 23. Februar bei Atletico Madrid ran muss.

"Ich denke, wir haben gut gespielt in den vergangenen Wochen in der Liga - und auch heute in der erste Halbzeit", analysierte Trainer Ralf Rangnick, der nicht viele Dinge sah, "die wir hätten besser machen können - vom Tore schießen abgesehen."

Das Tore schießen - dazu hatten die Red Devils am Freitagabend etliche Möglichkeiten. Allen voran Cristiano Ronaldo, der einen Tag vor seinem 37. Geburtstag früh einen Foulelfmeter vergab. Bruno Fernandes traf beim Stand von 1:1 zudem aus aussichtsreichster Position nur den Pfosten, das Tor war halb leer. "Die Art und Weise hat mich mehr als zufrieden gestellt", sagte Rangnick trotzdem, "aber im Pokal geht es ums Gewinnen, das haben wir nicht geschafft, deswegen sind wir extrem enttäuscht".

Nur der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho brachte den Ball einmal im Tor des klaren Underdogs unter, Middlesbrough rettete sich durch einen umstrittenen Treffer - Duncan Watmore hatte den Ball in der Entstehung klar mit der Hand gespielt - in die Verlängerung. "Die Spieler sind enttäuscht, wir sind enttäuscht, aber das ist Fußball", so Rangnick, der seine Mannschaft dennoch voll in die Verantwortung nahm: "Es war unser eigener Fehler, wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen."