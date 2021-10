Pokal-Achtelfinale: THW in Hannover - Losglück für Gummersbach

Am Freitag wurde das Achtelfinale im DHB-Pokal ausgelost: Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe trifft auf die Füchse Berlin, in der Runde der letzten 16 gibt es aber auch ein Zweitliga-Duell.

Wer im Achtelfinale klare Favoriten hervorheben will, tut sich wohl in diesem Jahr etwas schwerer. Am Freitag ergab die Auslosung etliche ausgeglichene Bundesliga-Duelle, darunter das zwischen Melsungen und dem BHC (kreuzten erst am Donnerstag die Klingen), das zwischen Erlangen und Wetzlar - und das zwischen Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin.

Rekordpokalsieger Kiel wird sich einer Favoritenrolle bei der TSV Hannover-Burgdorf nicht erwehren können, so auch Bundesliga-Spitzenreiter Magdeburg, der beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen in der Pflicht ist. Gezogen wurde unter anderem aber auch ein Zweitliga-Duell: Traditionsklub Gummersbach hatte durchaus Losglück, Ligakonkurrent Nordhorn-Lingen muss vor Weihnachten zum VfL.

"Nordhorn hat eine sehr gute und erfahrene Mannschaft", erklärte Gummersbach-Coach Gudjon Valur Sigurdsson kurz nach der Auslosung: "Wir freuen uns einfach auf dieses Spiel und hoffen, dass wir mit unseren Fans im Rücken die nächste Runde erreichen können."

Die Achtelfinalpartien sind für den 14. und 15. Dezember 2021 terminiert.

Das Achtelfinale im Überblick:

TSV GWD Minden - Frisch Auf Göppingen

Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart

HC Erlangen - HSG Wetzlar

TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin

ASV Hamm-Westfalen - SC Magdeburg

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel

MT Melsungen - Bergischer HC

VfL Gummersbach - HSG Nordhorn-Lingen