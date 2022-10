Pokal-Achtelfinale: Losglück für den THW - Hamburg muss nach Flensburg

Am Freitagvormittag wurde das Achtelfinale im DHB-Pokal ausgelost. Während der HSV Hamburg nach Flensburg reisen muss, bekommt es Rekordsieger Kiel erneut mit einem Zweitligisten zu tun.

Obwohl zwei Zweitrunden-Partien erst im November ausgetragen werden, wurde am Freitag bereits die Runde der letzten 16 festgezurrt: Der SC DHfK Leipzig und die Rhein-Neckar Löwen streiten am 2. November noch um ein Achtelfinal-Ticket, Zweitligist Ludwigshafen trifft am 22. November auf Meister Magdeburg.

Schon jetzt steht fest, auf wen der jeweilige Sieger treffen wird. Der Achtelfinalist aus dem Bundesliga-Duell Leipzig-Löwen muss zur MT Melsungen, die Eulen oder Magdeburg treffen zu Hause auf den Bergischen HC.

Die SG Flensburg-Handewitt, die am Mittwoch die Füchse Berlin mit 34:32 aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, trifft in einem Bundesliga-Duell auf den HSV Hamburg um Routinier Johannes Bitter, der am Wochenende vor seinem 600. Bundesliga-Spiel steht. Einen weiteren Erstliga-Vergleich wird es zwischen den Aufsteigern geben: Der ASV Hamm-Westfalen empfängt den VfL Gummersbach, ist angesichts von 2:12 Punkten in der Liga aber sicherlich Außenseiter. Gummersbach steht aktuell bei 9:5 Zählern.

Mit der SG BBM Bietigheim (vs. THW Kiel), dem TV Großwallstadt (vs. HSG Wetzlar) und dem HC Elbflorenz Dresden (vs. TBV Lemgo Lippe) dürfen sich drei Zweitligisten auf ein Heimspiel gegen einen Bundesliga-Klub freuen. Das von Spaniens Handball-Ikone Iker Romero trainierte Bietigheim, das 2019 nach dem Aufstieg direkt wieder eine Klasse tiefer musste, freut sich auf Rekordsieger Kiel. Der Titelverteidiger hatte erst am Donnerstag in Potsdam einen anderen Zweitliga-Traum frühzeitig beendet.

Das Achtelfinale, das von den beiden Nationalspielerinnen Laetitia Quist und Malina Marie Michalczik (Schwester von Marian Michalczik) ausgelost wurde, ist für den 21. und 22. Dezember vorgesehen. Genaue Termine werden noch bekanntgegeben.

Das Achtelfinale in der Übersicht:

SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg

SG BBM Bietigheim - THW Kiel

TV Großwallstadt - HSG Wetzlar

Dessau-Roßlauer HV - TSV Hannover-Burgdorf

ASV Hamm-Westfalen - VfL Gummersbach

Eulen Ludwigshafen/SC Magdeburg - Bergischer HC

HC Elbflorenz Dresden - TBV Lemgo Lippe

MT Melsungen - SC DHfK Leipzig/Rhein-Neckar Löwen