Pokémon UNITE: Schnell, spannend, noch in den Kinderschuhen: So war der erste Cup

Beim ersten Final-Cup des neuen Pokémon eSports errang die Mannschaft um den Deutschen 'Ghatlue' nach mehren Comebacks den Sieg. Wie schlägt sich Nintendos erster eSport-Versuch?

Es ist ein junger eSport, den man gerade im Aufbau beobachten kann. Am Wochenende hat Nintendo das erste Final-Turnier der Pokémon UNITE Championship Series veranstaltet.

Über 500 Spieler in 100 Teams traten im Februar Cup an. Genau darin liegt der derzeitige Reiz der Turnierreihe: Jeder kann mitmachen. Zwar waren in den Top 4 letztlich individual wirklich starke Spieler. Bemerkenswert allerdings: Auch die besten Teams machen noch überraschend viele Fehler.

Deutlich kürzerer Broadcast

UNITE ist ein erfrischender Ansatz für ein MOBA: Zwar wird 5vs5 wie in LoL und Dota 2 gespielt, jedoch sind Fähigkeiten der Pokémon und taktische Möglichkeiten auf der Karte limitiert. Das Hauptziel: Punkte in Zonen abgeben, ein Umstand der im Finale zu kuriosen Strategien führte, dazu später mehr.

Eine Runde in Unite dauert genau 10 Minuten, entsprechend kurz und actiongeladen sind die Matches.

Nintendo und Partner Tencent haben für die Übertragung des Turniers einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt: Sie zeigten nur die Finals des Double Elimination Brackets die jeweils im Best of 3 entschieden werden. Keine zäher 7-10 Stunden Broadcast, wie von FIFA oder LoL gewohnt, sondern nur vier Stunden. Allerdings mit Unterbrechungen und Verzögerungen. Insgesamt lief nach Spielerberichten das Turnier der besten 16 wohl acht Stunden.

Für den Cast konnte Nintendo mit 'Spragels' einen der bekannteren YouTuber der Szene verpflichten und das Casting-Team machte insgesamt gute Arbeit und fasste das Geschehen mit einiger Expertise zusammen.

Random Gaming siegt über Yerman Burger Flippers

In der Championship Series geht es insgesamt um 1 Million US-Dollar Preisgeld, allerdings erhalten die Teams in den Qualifikations-Cups zunächst nur Punkte. Diese qualifizieren sie dann für die nächsthöhere Runde. Alle Details des etwas verworrenen Systems haben wir hier zusammengefasst.

Durchgesetzt hat sich am Samstag die Mannschaft "Random Gaming", in der auch ein Deutscher dabei ist. Der 20-Jährige 'Ghatlue' spielt "Jungle", also im zentralen Part der Karte.

Für Random Gaming war es die Geschichte mehrerer Comebacks, denn zunächst wurden sie von ihren späteren Finalgegnern "Yerman Burger Flippers" per 0:2-Niederlage ins Lower Bracket geschickt. Im Finale lagen sie dann bereits zurück, kämpften sich allerdings mit drei aufeinanderfolgenden Siegen zurück.

Yerman Burger Flippers gewannen noch ein Spiel, unterlagen im letzten Durchgang allerdings deutlich, nachdem Random Gaming Fehler aus der Vorrunde abgestellt hatten.

Nintendo hat Nachholbedarf

Beide Teams spielten bis auf kleine Veränderungen an einer Position dieselben Aufstellungen. Anders als in UNITE gewohnt, ging es den Mannschaften nicht darum, in Teamkämpfen den Vorteil zu erringen, sondern ausschließlich darum, Punkte abzugeben. Das führte bis hin zu kurioser Vermeidung von Kämpfen. Oft stand das Geschehen auf des Messers Schneide mit bis zum Ende knappen Runden.

Spannend für die Zuschauer, aus taktischer Sicht hat Nintendo hier allerdings noch einiges nachzuholen. Nicht nur, dass beide Mannschaften die exakt selben Pokémon in den Kampf schicken können, es gibt auch keine Bans. Logischerweise wird damit auch ein erzwungener Strategiewechsel unmöglich und die derzeit zu starken Pokémon werden dauerhaft gespielt.

Es ist also noch viel im Aufbau in der UNITE Series. Anders als bei FIFA: Die Caster gingen mehrfach sehr eindeutig auf kostenpflichtige Inhalte von Pokémon UNITE ein, und priesen diese "Skins" offensiv als unnötig an.

Der Abwechslung standen die fehlenden Strategiewechsel im Weg. Fast war es so als hätten die Teams sich gesagt: "Wir müssen diese Komposition nochmal spielen, sonst haben wir keine Chance". Und dann kommt es letztlich auf individuelle Performance an, nicht so sehr auf eine Teamleistung.

Der Spannung und dem Gefühl, dass da noch Spieler wie Du und Ich im Finale um die Punkte kämpfen, macht den jungen eSport Pokémon UNITE allerdings allemal sehenswert.