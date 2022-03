Pokémon macht Entwicklungssprung - vergisst aber Strategen

Mit "Pokémon Legenden: Arceus" ist Nintendo zu nichts weniger angetreten, als das eigene Spiel zu revolutionieren. Zwar ist vieles bekannt, aber der japanische Spielehersteller greift diverse Schlüsselmechaniken an. Nicht alle Neuerungen sind allerdings gut...

Die Kritik ist groß, an dem neuen Spiel. Zu leere Landstriche, zu wenig Abwechslung, zu viel Grind und schlechte Grafik. Wer sich Tests zu "Legenden" durchgelesen hat, war sofort abgeschreckt. Wir geben Entwarnung: So schlimm ist es gar nicht. Da es schon genug Tests gibt, wollen wir als kicker eSport auf den kompetitiven Aspekt des Spiels und die Zukunfsperspektiven schauen.

Taktisch dröge

Pokémonspiele gibt es seit 26 Jahren. Veränderungen kamen immer nur in kleinen Dosen, mal eine andere Grafik, besser animierte Monster, ein dauerhafter EP-Teiler…

Aber schon immer gab es Pokémon-Wettkämpfe, bis hin zu Weltmeisterschaften mit ordentlichem Preisgeld. Den Kampf Trainer-gegen-Trainer nimmt Nintendo allerdings komplett aus seinem neuen Spiel. Zwar kann man gegen einige NPCs aus dem antiken Sinnoh antreten, aber die sind Pappkameraden.

Elite-Pokémon bieten die größte Herausforderung im Spiel. Sie sind besonders stark und aggressiv. Nintendo

In "Legenden" geht es ausschließlich ums Sammeln und den Kampf mit den wilden Monstern. Die herausforderndsten Kämpfe sind die gegen "Elite-Pokémon", riesige und verbesserte Versionen der Monster, die obendrein in der Regel dem eigenen Team im Level weit überlegen sind. Es ist die einzige kämpferische Herausforderung, denn man will diese Monster nicht besiegen, sondern fangen. Das setzt ein gewisses Maß an Strategie voraus.

Kampfsystem auf schnelle Action gepolt

Was Nintendo allerdings auf den Kopf gestellt hat, ist das Kampfsystem. Auf den ersten Blick findet sich jeder zurecht. Stärken/Schwächen sind noch immer unverändert vorhanden, die Monster haben weiterhin 6 Statuswerte. Zwar stimmt die ungefähre Richtung der Punkteverteilung noch immer, die Werte weichen aber einige Zähler von den bekannten ab.

Die eigentlichen Kämpfe sind der größte Unterschied: Jede Attacke zieht Pokémon eine ungewohnt hohe Anzahl Lebenspunkte ab. Nutzt ihr Stärken aus, ist das gegnerische Pokémon oft sofort besiegt. Auch Levelunterschiede scheinen deutlich stärker ins Gewicht zu fallen, zumindest was den Angriff angeht.

Nintendo setzt auf schnelle Kämpfe, die sich wenig aus Hypnosen und Lichtschildern machen, die der eigenen Verteidigung dienen. Wer schnell und hart zuhaut, gewinnt.

Mit dem perfekten Team sind Herausforderungen rar. Auch zu sehen: "Elite-Pokémon" sind viel größer als die normalen Versionen von z.B. "Nachtara" (zw.v.l.) kicker eSport

Aus strategischer Sicht ist Pokémon Legenden: Arceus also wirklich langweilig. Anders als gewohnt, ist es möglich, ein perfektes auf alle Eventualitäten vorbereitetes Team zu bauen und niemals mehr die Pokémon zu wechseln. Kein Monster, kein Trainer und kein Boss werden jemals gefährlich. In meinem Spiel segnete der Charakter bisher nicht einmal das Zeitliche, allerdings sind noch locker 60 Stunden zu spielen.

Was wirklich beeindruckend ist

Nintendo bricht das gewohnte System eines Pokémon Spiels vollkommen auf. Freie Bewegung, herumlaufende Pokémon, actionreiche Kämpfe: "Legenden" ist der größte und mutigste Schritt, den der Franchise jemals getan hat.

Wer parallel dazu die Neuauflage von Diamant in die Hand nimmt, wird völlig vor den Kopf gestoßen: Das alte Spielprinzip wirkt im direkten Vergleich mit "Arceus" angestaubt, linear, dröge und überholt.

Dröge und linear: Im direkten Vergleich wirkt das aktuelle Pokémon Diamant angestaubt. Nintendo

In Legenden "zwingt" Nintendo den Spieler erstmals wirklich unterschiedliche und möglichst viele Pokémon zu fangen. Die Komplettierung des Pokédex ist die Basis-Spielmechanik und hindert bei Faulheit auch am Vorankommen in der Geschichte. Zusätzlich müssen für jedes Pokémon immer ähnliche, aber spezifische Dinge "beobachtet" werden. So muss ein Garados zum Beispiel "Nassschweif" als Attacke ausführen, um den Eintrag zu komplettieren.

Was wirklich schlecht ist

Der Grind. Zwar hatte ich nie Probleme, generelle Items herzustellen, wie viele Tests das suggerieren, allerdings muss der Spieler ständig irgendetwas sammeln. Und wie Nintendo das bereits gut in anderen Spielen erprobt, werden bestimmte Materialien verknappt.

Genug "Fitlauch", den Trainer für Beleber und Tränke zwingend brauchen, zu sammeln, wird zwischendurch zum einzigen Spielziel. Und in einem Game, wo Pokémon ständig K.o. gehen und hunderte Lebenspunkte mit einem Angriff einbüßen, sind das, außer Pokébällen, die wichtigsten Gegenstände. Um das Ganze abzurunden:

Ein Bild aus der Pixel gewordenen Gamerhölle: Nintendo will den Spieler stundenlang Lauch farmen schicken. kicker eSport/Ryll

Eine Farmrunde durch das Startergebiet bringt geschätzt 20-30 Fitlauch in 15-20 Minuten Spielzeit. Absolut unnötig.

Ebenso unnötig ist der Zwang, ALLE Pokémon zu fangen und zu erforschen, um das Spiel zu Ende zu bringen. 242 verschiedene Pokémon mit jeweils 10 Erforschungsleveln, einige davon überhaupt nur durch Entwicklungen zu erhalten, das macht locker 100-200 Spielstunden. Die Hälfte davon anstrengender Grind. Und nach bereits 240 gefangenen (die meisten braucht man doppelt und dreifach), wird der immer ähnliche Fangprozess auch nicht spannender.

Das Fazit

Pokémon Legenden: Arceus macht Spaß. Es bringt Pokémon in ein neues Zeitalter. "Gut" kann ich es dennoch nicht nennen. Es vertreibt Gelegenheitsspielern hervorragend die Zeit, denn es macht Freude, auf Expedition zu gehen und der Geschichte zu folgen. Allerdings ist es auch sinnloser Grind und beinhaltet kaum Strategie.

Einfach mal auf Expedition gehen macht Spaß. Strategie fehlt aber weitesgehend. Nintendo

Wer sich an die Pokémon-Anfangstage erinnert: Damals hat man das Spiel mit einem Turtok Level 100 gewonnen. Das geht jetzt wieder. Jeder Spieler muss ebenso wissen: Zu Ende zocken werden die allerwenigsten und von dem Wunsch muss man sich frei machen. "Ein Spiel beenden", scheint für Nintendo kein relevantes Spielziel mehr zu sein. Für alle Gelegenheitsspieler, die sehr lange etwas von einem Game haben wollen, sind die 50€-Kaufpreis somit in Ordnung.

Was bleibt ist die Hoffnung: Setzt Nintendo die neue Entwicklung fort, wird das nächste Pokémon-Spiel der Japaner absolut phänomenal und großartig. Vorausgesetzt sie werden nicht (wieder) gierig.